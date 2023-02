A45-Sperrung: Raststätten Sauerland Ost und West schließen

Die A45-Sperrung fordert die nächsten Opfer. Die Raststätten Sauerland Ost und West schließen. Mitarbeiter verlieren ihre Jobs.

Lüdenscheid – Nach der Sperrung der A45 im Dezember 2021 hielten die Beschäftigten an den Rastanlagen Sauerland-Ost und Sauerland-West in Lüdenscheid noch mehr als ein Jahr lang die Stellung. Nun zieht die Betreibergesellschaft, die Autobahn Tank & Rast Betriebsgesellschaft West mbH, die Reißleine.

Autobahn A45 Länge 257 km Bundesländer NRW, Hessen, Bayern

Zum 15. Februar 2023 werden zwei der modernsten und größten Raststätten in Deutschland schließen – als unmittelbare Folge der Autobahn-Sperrung, wie ein Sprecher von Tank und Rast am Freitag (10. Februar) erklärte. Nach Unternehmensangaben verlieren 17 Mitarbeiter ihre Jobs.

„Aufgrund der seit dem 2. Dezember 2021 andauernden Vollsperrung der A45, verursacht durch die baufällige Talbrücke Rahmede, und der damit verbundenen weiträumigen Umleitung des Fernverkehrs sind die Besucherzahlen an den Rastanlagen Sauerland Ost und Sauerland West fast vollständig eingebrochen. Vor diesem Hintergrund muss die Betreibergesellschaft leider die Rastanlagen Sauerland Ost und Sauerland West zum 15. Februar 2023 schließen“, heißt es aus der Bonner Konzernzentrale auf Anfrage von come-on.de.

Die Schließung gilt bis auf Weiteres, mindestens solange die Sauerlandlinie zwischen den Anschlussstellen Lüdenscheid und Lüdenscheid-Nord voll gesperrt ist. Tank und Rast rechnet mit einer Wiederfreigabe aber erst in fünf Jahren, frühestens also 2028. Immerhin wurde jetzt eine wichtige Hürde für den Wiederaufbau der A45-Brücke genommen.

Von der Schließung betroffen sind die Servicebetriebe in beiden Fahrtrichtungen. Sauerland Ost und Sauerland West verfügen jeweils über ein Tabilo Restaurant mit klassischer Gastronomie wie beispielsweise Schnitzel oder Currywurst sowie vegetarischen Gerichten und einer italienischen Segafredo-Kaffeebar, Shop, Sanifair-Sanitäreinrichtungen sowie Familienangebote wie Kinderspielecken und Spielplätze. Zusätzlich steht in Sauerland Ost ein Nordsee-Fischrestaurant zur Verfügung. Auch die Tankstellen Esso und Aral machen dicht.



Als Folge der A45-Sperrung schließen die Lüdenscheider Raststätten Sauerland Ost und Sauerland West (Foto) in der kommenden Woche. © Cedric Nougrigat

Von den derzeit noch 29 Mitarbeitern werden die meisten ihren Job verlieren. „Sie können sich sicher sein, dass sich Tank & Rast und die Betreibergesellschaft diese Entscheidung nicht einfach machen, zumal es sich teilweise um langjährige und um engagierte Mitarbeitende handelt“, bedauert der Unternehmenssprecher.



Mit dem zuständigen Betriebsrat stehe die Betreibergesellschaft seit Ende November in Kontakt, „sodass ein Interessenausgleich und ein Sozialplan bereits abschließend verhandelt werden konnten.“ Zwölf der 29 Raststätten-Beschäftigten werden weiterbeschäftigt in den ebenfalls zur Betreibergesellschaft West gehörenden Raststätten Kaltenborn und Rölvedermühle zwischen den Anschlussstellen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord. Die Servicebetriebe dort waren nach der A45-Sperrung vorübergehend geschlossen worden. Nun werden sie wieder geöffnet, „um die verbleibenden Verkehrsteilnehmer der A45 zu versorgen“, heißt es von Tank und Rast.



Die Zufahrten zu beiden Rastanlagen bleiben offen, die mehrere hundert Parkplätze für Auto- und Lkw-Fahrer weiter nutzbar. Zudem werden nach Unternehmensangaben an den Rastanlagen Sauerland WC-Container errichtet „und die dortigen Schnellladesäulen bleiben in Betrieb“.



Der Umsatzeinbruch nach der A45-Sperrung erfolgte von einem Tag auf den anderen. Wo zuvor rund 70 000 Fahrzeuge am Tag passierten, waren es plötzlich deutlich weniger als 20.000, viele davon in Eile, keine Zeit für einen Stopp. Bei einem Vor-Ort-Termin unserer Redaktion kurz vor Weihnachten 2021 hofften die Mitarbeiter noch, dass die Talbrücke im Frühjahr 2022 zumindest für Pkw wieder freigegeben wird. Kaum ein Gast verirrte sich auf die Rastanlage Lüdenscheid-West. „Normalerweise ist der Parkplatz voll mit Lkw, die stehen dicht an dicht, und wer abends Pech hatte, hat keinen Platz mehr gekriegt“, sagte damals eine Mitarbeiterin. Aber selbst zu schlimmsten Corona-Zeiten sei es nicht so schlimm gewesen – wie nun durch die Sperrung der A45.