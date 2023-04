A45-Sperrung: Polizeischüler wollen nicht mehr nach Lüdenscheid

Von: Thomas Machatzke

Aufgrund der Brückensperrung hat die Autobahnpolizei ihre Arbeit in Südwestfalen umstrukturiert. Seitdem fährt die Belegschaft der Wache in Lüdenscheid zur Wache nach Freudenberg und verrichtet dort Dienst. An ihrer Stelle kommen Hagener Beamte nach Lüdenscheid. © Cedric Nougrigat

Die Talbrücke Rahmede und ihre Sperrung haben im Alltag vieles verändert. Auch an der Autobahnpolizei ist die Sperrung nicht spurlos vorübergegangen, hat alte Praktiken aufgeweicht.

Lüdenscheid – Wobei, so nennt es ein Beamter aus Lüdenscheid, die Entwicklung schon länger absehbar gewesen ist. Wenn man so will, hat die Brückensperrung die Probleme noch einmal besonders herausgearbeitet.



Das Personal der Autobahnpolizei in NRW, die sich seit einer Reform im Jahr 2006 nicht mehr innerhalb der Regierungsbezirke, sondern in neuen, sehr groß geschnittenen Bezirken organisiert, setzt sich an den einzelnen Standorten seit jeher aus dem älteren Stammpersonal und jungen Polizeischülern zusammen, die nach der Polizeischule für eine Zeit an die jeweiligen Wachen abgestellt worden sind. Diese jungen Polizeischüler kamen in der Vergangenheit stets zum 1. September. Im Jahr 2022 aber kamen sie nicht in den Autobahnpolizei-Bezirk Dortmund, jedenfalls nicht nach Lüdenscheid und auch nicht nach Freudenberg.



Ein altgedienter Kollege aus Lüdenscheid weiß zu berichten, dass das neue Ausbildungssystem die Stellen in den weit außenliegenden Wachen schon länger nicht sehr beliebt gemacht hat für die jüngeren Kollegen. „Früher gab es bei der Polizei eine Residenzpflicht“, sagt er, „da waren die jungen Auszubildenden zweieinhalb oder drei Jahre an einem Ort. Inzwischen aber studieren sie an den größeren Standorten, in Köln, Wuppertal oder eben in Dortmund. Und da wollen sie dann auch zumeist nicht so gerne weg.“



2022 kam hinzu, dass ein Dienstweg von Dortmund nach Lüdenscheid oder Freudenberg ein Weg über eine Bedarfsumleitung nach einer Brückensperrung sein sollte. Die jungen Polizisten wandten sich an den Personalrat, an die Gewerkschaft. Sie wollten nicht mehr diesen Wachen zugeteilt werden. Die Autobahnpolizei schaute sich die Dinge an und fand am Ende eine andere Lösung. „Wir haben auf dem Papier weiterhin genug Leute, sind nur jetzt anders organisiert“, sagt der Kollege aus Lüdenscheid, „aber letztlich ist die Versorgung immer gesichert. Man lässt Lüdenscheid oder Freudenberg nicht hängen.“



Die Pressestelle der Autobahnpolizei hält sich auf Anfrage sehr allgemein zu diesem Thema, will weder die Abkehr von der normalen Praxis noch das Mitwirken des Personalrats bestätigen. „Jedes Jahr im Spätsommer wird bei der Polizei Dortmund und auch in allen Behörden in NRW der sogenannte personelle Nachersatz innerhalb der Behörde verteilt“, erklärt die Pressestelle, „Ziel ist es, die Funktionsfähigkeit der Polizeiwachen sicherzustellen und etwaige Abgänge durch unter anderem Pension oder Dienststellenwechsel auszugleichen. Genau mit dieser Zielsetzung werden die Polizistinnen und Polizisten auch im Bereich der Autobahnpolizei eingesetzt.“ Und noch ein Nachsatz: „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir über interne Personalangelegenheiten und auch zur Personalstärke von Polizeiwachen keine Auskunft geben können.“



Wie die Dinge im Spätsommer 2022 geregelt worden sind, wissen indes die Dienststellen vor Ort: Mit einem modifizierten Modell und einer Aufstockung von Arbeitszeit. Tatsächlich sind keine jungen Polizeischüler mehr nach Lüdenscheid und Freudenberg entsandt worden. Seitdem fährt die Belegschaft der Wache in Lüdenscheid (auf Höhe der ehemaligen, inzwischen geschlossenen Autobahn-Raststätte) die rund 50 Kilometer zur Wache nach Freudenberg und verrichtet dort Dienst. 13 Kolleginnen und Kollegen sind betroffen. Ihr Dienst fängt in Lüdenscheid an, die Fahrt nach Freudenberg gilt als Dienstzeit. So können in Freudenberg weiter zwei Besatzungen für Einsatzfahrzeuge gesichert werden, der Standort verfügt weiterhin über 28 Polizistinnen und Polizisten.



Probleme müssen im Herbst wieder neu gelöst werden

Die Vakanz, die in Lüdenscheid dadurch entsteht, wird nun von Kolleginnen und Kollegen aus Hagen gefüllt. Die Wache in Lüdenscheid ist schon immer im Vergleich zu Freudenberg die kleinere gewesen, nur ein Einsatzfahrzeug, rechnerisch 13 Beamte im Dienst, um dies an sieben Tagen rund um die Uhr zu gewährleisten. Hier können nun durchaus auch junge Polizeischüler dabei sein, die allerdings zum Dienst nur nach Hagen fahren müssen aus Dortmund und dort dann in ihrer Dienstzeit mit dem Einsatzfahrzeug den Weg ins Brückenkrisengebiet antreten.



Der altgediente Kollege aus Lüdenscheid findet, dass der Prozess bis zu dieser Lösung sehr gut abgelaufen sei bei der Autobahnpolizei. Es ist indes nur eine Lösung auf Zeit. Wenn Beamte in den Ruhestand versetzt werden sollten, kann der Bedarf für den südlichsten Teil des Bezirksgebietes größer werden.

Ob es im Herbst wieder praktikable, einfache Lösungen geben wird, wird man sehen müssen. „Wahrscheinlich wird man generell irgendwann über eine neue Organisation der Arbeit nachdenken müssen, auch wenn die Brücke fertig ist“, mutmaßt der Kollege aus Lüdenscheid, „wenn die Studenten in Dortmund irgendwann eingeteilt werden und auf dem Dortmunder Stadtplan Freudenberg suchen, wundern sie sich schon, dass es bis Freudenberg 100 Kilometer sind aus Dortmund…“ Diese Strecke bleibt lang, mit oder ohne Brückensperrung.