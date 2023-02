A45-Sperrung: Polizei kontrolliert erneut auf den Umleitungsstrecken

Von: Leon Malte Cilsik

Regelmäßig kontrolliert die Polizei den Verkehr auf den Umleitungsstrecken. (Symbolbild) © Cornelius Popovici

Mit einem erneuten Großaufgebot hat die Polizei am Mittwoch wieder Pkw- und Lkw-Fahrer auf den Umleitungsstrecken im Raum Altena und Lüdenscheid kontrolliert. Mehr als 250 von ihnen waren zu schnell unterwegs.

Altena/Lüdenscheid - Mit mehr als 50 Beamtinnen und Beamten hat die Polizei am Mittwoch wieder auf den Umleitungsstrecken im Raum Lüdenscheid und Altena Pkw- und Lkw-Fahrer kontrolliert. Das geht aus einer Pressemitteilung vom Donnerstag hervor. Betroffen waren demnach in Altena die B236 und in Lüdenscheid unter anderem die Talstraße (B229), Kölner Straße, Altenaer Straße und Lösenbacher Landstraße. Schwerpunkte waren die Überwachung des Schwerlastverkehrs, der Durchfahrverbote sowie Tempolimits.

Die Bilanz der Polizei: 4574 Fahrzeuge fuhren in die Tempomessstellen. 270 Mal fuhren Verkehrsteilnehmer zu schnell (davon 21 im Anzeigenbereich). Spitzenreiter war ein Autofahrer aus dem MK. Er wurde mit 84 bei 50 auf der Talstraße erwischt.

Rund 500 Fahrzeuge kontrolliert

Die Beamte kontrollierten laut Pressemitteilung zudem 181 Lkw-, 316 Pkw- und 2 Motorrad-Fahrer. 50 Auto- sowie 19 Lkw-Fahrer verstießen gegen das Durchfahrtsverbot (Lüdenscheid: 8, Altena: 11). Ein Fahrzeug sei so verkehrsunsicher gewesen, dass es an Ort und Stelle stillgelegt werden musste. Zwei Verkehrsteilnehmer waren unter dem Einfluss von Drogen unterwegs und mussten für eine Blutprobe auf die Wache kommen. Zwei weitere hatten keine gültige Fahrerlaubnis.

Hinzu kamen diverse weitere Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten (2), Ladungssicherung (4), Sozialvorschriften (10) oder im Bereich der Fahrzeugtechnik (10).

Die Polizei teilt mit, dass die Kontrollen fortgesetzt werden.