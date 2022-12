A45-Sperrung: Polizei entwickelt Konzept zum Schutz von Kita-Kindern und Schülern

Von: Olaf Moos

Polizeioberkommissarin Anna Schaffer sprach im wahren Wortsinne auf Augenhöhe mit den Schützlingen der städtischen Kita Gevelndorf darüber, wie wichtig es ist, dass Autofahrer die Fußgänger vor allem in der dunklen Jahreszeit früher und besser sehen können. © Olaf Moos

Das massiv erhöhte Verkehrsaufkommen auf Lüdenscheider Straßen hat auch die Zahl der Unfälle erhöht, an denen Kinder beteiligt waren. Deshalb hat die Polizei das Konzept „Sichtbar sicher in den Kindergarten“ entwickelt – und am Montag damit begonnen, Autofahrer und Fußgänger in der Nähe von Schulen und Kindergärten schwerpunktmäßig zu kontrollieren.

Lüdenscheid - Wie Polizeioberkommissarin Anna Schaffer, Einsatzleiterin und Autorin des neuen Konzepts, erklärt, liegt das Hauptaugenmerk auf Einrichtungen nahe den Ausweichstrecken der A45. Für die erste Aktion standen Kontrollen an der städtischen Kita Gevelndorf sowie den drei Kindergärten Im Olpendahl auf dem Programm.

Autofahrer und Fußgänger haben laut Anna Schaffer „fast durchweg positiv“ auf den Sondereinsatz reagiert. Ab 6.45 Uhr überprüften die Beamten 407 Fahrzeuge, in 155 Autos fuhren Kinder mit. Alle waren laut Anna Schaffer vorschriftsmäßig durch Gurte und Rückhaltesysteme gesichert. Insgesamt stellte die Polizei dennoch 31 Verstöße fest. In 22 Fällen davon handelte es sich um Vergehen gegen Durchfahrtsverbote.



Nur wenige der Autofahrer äußerten sich nach Worten der Einsatzleiterin negativ über die Kontrollaktion. Eine Autofahrerin, die mit drei Kindern unterwegs war, habe geschimpft, weil zusätzlich zur angespannten Verkehrssituation nun auch noch die Polizei für Verzögerungen sorge. Schaffer: „Die musste ihren Sohn schnell zur Schule fahren und war wohl sehr spät dran.“ Auf dem Rückweg sei die Dame aber wieder freundlich und verständnisvoll gewesen.



Nach dem Motto „Funkeln im Dunkeln“ liegt der Focus der Polizisten außerdem auf der Sichtbarkeit von Fußgängern. Dazu schloss sich der ADAC der Aktion an und verteilte Warnwesten und reflektierende gelbe Engelchen. Im Rahmen des Schwerpunkteinsatzes überprüften die Beamten am Montag 25 Fußgänger und klärten sie über die Gefahren zu dunkler Kleidung in der dunklen Jahreszeit auf. So traf es etwa einen schwarz gekleideten Schüler auf dem Weg zum Unterricht, der nach einem kurzen Gespräch seine Warnweste aus dem Rucksack zog und überstreifte.



Die Polizei versteht die Aktion als „Piloteinsatz“ und will die Kontrollen an Schulen und Kitas im Januar und Februar wiederholen.