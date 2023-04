A45-Sperrung: Petitionsausschuss des Bundestags kommt nach Lüdenscheid

Von: Thomas Machatzke

Auch an der Lennestraße werden sich die Mitglieder des Petitionsausschusses die Situation anschauen. © Cedric Nougrigat

Der Petitionsausschuss des Bundestags kommt am 16. Mai nach Lüdenscheid. Das freut Klaus Fleczok, der im Mai 2022 eine Petition gestartet hatte, um die Situation an der Bedarfsumleitung zu verbessern.

Lüdenscheid – Alles schaut dieser Tage auf die Sprengung der Talbrücke Rahmede. Für die Köpfe der Menschen in der Region ist die Sprengung wichtig. Doch eines ist klar: Kurzfristig wird die Sprengung an der Verkehrsbelastung nichts ändern. Sie wird gerade auf der Bedarfsumleitung hoch bleiben, deshalb ist die Nachricht, die am Dienstag die Runde machte, eine gute Nachricht.



Am 16. Mai wird der Petitionsausschuss des Bundestags zum Ortstermin nach Lüdenscheid kommen. „Ein Ortstermin für den Petitionsausschuss ist die Ausnahme, nicht die Regel“, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Florian Müller und freut sich über diese Nachricht. Genauso wie Klaus Fleczok, der die Petition am 26. Mai 2022 auf den Weg gebracht hatte. Fleczok ist Anwohner an der Bedarfsumleitung. In der Petition setzt er sich dafür ein, dass Maßnahmen getroffen werden sollen, um die „in Folge der A45-Sperrung entstandende Verkehrsbelastung auf der Bedarfsumleitung insbesondere durch Lkw-Durchgangsverkehr zu mindern“.



Nun hatte der Bund und mit ihm auch der Petitionsausschuss Ende November mit dem „grünen Licht“ für eine Tempo-30-Regelung und ein mögliches Lkw-Durchfahrtsverbot eigentlich gedacht, damit sei die Aufgabe erledigt. „Alle offenen Fragen geklärt“, hatte es seinerzeit geheißen. Doch dann legten die Christdemokraten auf Initiative von Florian Müller Widerspruch ein und forderten, das Thema weiter zu diskutieren und nach Lösungen zu suchen. Dieser Widerspruch war erfolgreich. Das Resultat: Alle Fraktionen werden nun am 16. Mai mindestens einen Vertreter nach Lüdenscheid entsenden.



Um 9 Uhr treffen sich die Mitglieder des Petitionsausschusses am 16. Mai mit Vertretern des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr sowie Vertretern der Autobahn GmbH im Mercure-Hotel zum internen Vorgespräch. Um 9.30 Uhr schließt sich ein Gespräch mit Klaus Fleczok, Bürgermeister Sebastian Wagemeyer, Landrat Marco Voge und dem Sprecher der Bürgerinitiative A45, Heiko Schürfeld, an. Danach geht es mit Kleinbussen zu einer Ortsbegehung an die Bedarfsumleitung. Um 13.30 Uhr wird der Tag mit einer Nachbesprechung im Mercure-Hotel beschlossen.



„Dass sich ein Gremium des Bundestags so ausführlich und in diesem Rahmen mit dem Thema befasst, das freut mich sehr“, sagt Florian Müller, „der Verkehrskollaps in der Region wird so in der Mitte des Parlaments diskutiert. Es ist ein wertvoller Tag, weil sich der Petitionsausschuss sehr viel Zeit nimmt. Das ist auch ein großer Erfolg für Klaus Fleczok und sein Anliegen.“



Den Beschluss für die Ortsbesichtigung in Lüdenscheid hat der Petitionsausschuss in Berlin bereits am 1. März gefasst. Nun hat er den Termin und das Programm für den Tag im Brückenkrisengebiet der Nation vorgestellt. Der Tag firmiert unter dem Titel „Lärmschutz an Straßen“ – keine Frage, da sind die Ausschussmitglieder in Lüdenscheid genau richtig.