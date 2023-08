A45-Sperrung: Hilfe vom Nachbarn rührt Seniorin zu Tränen

Von: Olaf Moos

Überwältigt von der Hilfsbereitschaft ihres Nachbarn: Sieglinde Dittmann. © Olaf Moos

Ein unerwarteter Akt echter Nachbarschaftshilfe bedeutet für Sieglinde Dittmann (68), Anwohnerin Im Wiesental, das Ende ihrer drängendsten Probleme.

Lüdenscheid - Wie come-on.de berichtete, muss die Rentnerin, die kein Auto hat, seit der Absperrung an der Einmündung Altenaer Straße viel Zeit und Geld aufwenden, um aus der zeitweisen Sackgasse in die Stadt zu kommen – etwa zum Einkaufen oder für Arztbesuche. Seit Samstagvormittag ist die Lüdenscheiderin ihre Sorgen los.

A45-Sperrung: Nachbarschaftshilfe in Lüdenscheid sorgt für Freudentränen

Sieglinde Dittmann berichtet über den Moment der Erlösung. „Plötzlich schellte es bei mir, obwohl ich doch gar keinen Besuch erwartete.“ Im Hausflur stand Hans-Gerd Heuel, der ein paar Häuser weiter Im Wiesental wohnt. Er habe soeben den Zeitungsartikel gelesen, erklärte ihr der 73-Jährige. Und: „Ich habe ein Auto. Ich bin Rentner. Ich habe Zeit.“ Und er werde sie ab jetzt jederzeit in die Stadt und wieder nach Hause bringen, so oft sie es benötige. Und schon tauschten Heuel und seine Nachbarin Telefonnummern aus.



Die Lüdenscheiderin sagt Gespräch mit come-on.de, sie sei „vollkommen überwältigt“ gewesen. „Dass es in dieser schlechten Zeit so viel Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft gibt, habe ich nicht für möglich gehalten.“

Gesagt, getan: Am Montagmorgen fuhr Hans-Gerd Heuel seine Nachbarin zu einem dringenden Zahnarzttermin zur Knapper Straße. Und weil am späten Nachmittag nach der Behandlung ein Kontrolltermin anstand, brachte der 73-Jährige – früher Betriebsleiter bei der Firma Wema auf der Kalve – seinen Schützling abermals in die Innenstadt und lieferte Sieglinde Dittmann anschließend wieder vor ihrer Haustür ab.



Die Rentnerin sagt über ihren Nachbarn: „Er ist ein richtiger Samariter.“ Nach der Kontaktaufnahme sei sie „nur noch erleichtert“ gewesen. „Ich musste mich erstmal hinsetzen und ein paar Freudentränen vergießen.“



Hans-Gerd Heuel macht wenig Aufhebens um sein Engagement. „Das sind ja nur kleine Schritte, mit denen man jemandem das Leben erleichtern kann.“ Für ihn, sagt der hilfsbereite Nachbar, sei das eine Selbstverständlichkeit. „Es wäre schön, wenn sich noch mehr Menschen motiviert fühlten, in ihrem Umfeld Nachbarschaftshilfe zu leisten.“



Am Freitag muss Sieglinde Dittmann abermals zu ihrem Zahnarzt. Für Hans-Gerd Heuel steht außer Frage, wer sie in die Stadt und anschließend wieder nach Hause bringt.