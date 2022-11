A45-Sperrung: Nach Logistikgipfel wird Informationskampagne erweitert

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Auch die Logistik-Verbände wollen aktiv werden, um die Lkw, die kein Ziel in Lüdenscheid haben, weiträumig umzuleiten über Köln oder Kassel. © Cedric Nougrigat

Nach dem Gespräch zwischen Brückenbauer-Büro, Vertretern der Logistik-Verbände, Spediteuren der Region und Anwohner der Umleitungsstrecken stehen sechs Ergebnisse zu Buche.

Lüdenscheid – Eigentlich hatte das Brückenbauer-Büro an der Lennestraße nach dem Logistikgipfel, der am Dienstag im Lüdenscheider Rathaus stattgefunden hatte, erst für die neue Woche eine Zusammenfassung der Ergebnisse des Gesprächs mit den führenden Vertretern des Verbandes für Verkehrswirtschaft und Logistik NRW und Vertretern der großen Speditionen der Region angekündigt. Doch dann gab’s die Ergebnisse, wie man den Schwerlastverkehr auf den Umleitungsstrecken in Folge der Brückensperrung reduzieren will, doch noch Ende der Woche.



Ergebnis 1: Eine schnelle Fertigstellung und weitere Beschleunigung der Planungs- und Bauzeit für die Ersatzbrücke sowie eine effiziente Baustellenkoordination aller Bundes-, Landes-, Kreis- und Kommunalstraßen in der Region haben angesichts der gemeinsamen Betroffenheit und massiven Belastungen unverändert höchste Priorität. Ziel- und Quellverkehre in bzw. aus der Region sind zur Aufrechterhaltung der Wirtschaftsregion und der Arbeitsplätze in der Region aber unverändert erforderlich.

Ergebnis 2: Der VVWL wird erneut über seine eigenen Kanäle und die Kanäle weiterer Logistikverbände darüber informieren, wie dramatisch die Lage in Lüdenscheid und im Märkischen Kreis war und immer noch ist. Dazu nutzt der VVWL seine nationalen und internationalen Netzwerke. Diese breit angelegte Information soll bis zur Inbetriebnahme der neuen A45-Talbrücke Rahmede zu einer nachhaltigen Praxis der Unternehmen führen, in Zukunft Lüdenscheid und den Kreis mit Transit-Schwerlastverkehr zu meiden.

A45-Sperrung: Nach Logistikgipfel wird Informationskampagne erweitert

Ergebnis 3: Der VVWL und die Unternehmer rufen zusätzliche Logistikunternehmen aus der Region Südwestfalen dazu auf, auf Lkw ihrer Flotten, Folien-Plakate anzubringen, mit der Botschaft „Lüdenscheid und die Region umfahren!” – dadurch soll sichergestellt werden, dass die Information zur Situation in Lüdenscheid auch Sub- und Einzelunternehmen erreicht.

Ergebnis 4: Die Folien-Plakate auf den Lkw erweitern die Informationskampagne, die wir in der Stadt bereits gestartet hat. Ziel der Informationskampagne: Es soll aktiv über die vorhandenen Umleitungsstrecken informiert werden. Die Informationskampagne wird zusätzlich durch die Autobahn GmbH unterstützt. In Zukunft wird entlang der Autobahnen in Deutschland, an Park und Rastplätzen – mehrsprachig – dafür geworben werden, den Märkischen Kreis weiträumig zu umfahren und die vorhandenen Umleitungsstrecken über Köln und Kassel auch wirklich zu nutzen.

Ergebnis 5: Den modernen Navigationssystemen kommt eine wichtige Rolle zu, wenn es um die Führung des Verkehrs geht. Mit vereinten Kräften soll darauf gedrängt werden, dass die entsprechenden Navigationssysteme die großräumigen Umfahrungen (über Köln und Kassel) priorisieren, die realen Durchfahrtzeiten der Umfahrung durch Lüdenscheid abbilden und Lüdenscheid als Transitstrecke so schnell wie möglich aus der Berechnung von Routen entfernen.

Ergebnis 6: Alle Beteiligten wollen sich in Zukunft besser koordinieren und absprechen. „Wir wollen Lösungen und weniger regionsfremden Verkehr“, erklärt das Brückenbauer-Büro, „damit richten wir unseren Blick in die Zukunft. Auf Handeln! Handeln Hand in Hand, auf gemeinsames Handeln jenseits von Schuldzuweisungen, gegenseitigen Unterstellungen oder Vorwürfen. Uns geht es darum, offen zu sein, gemeinsam Dinge auszuprobieren und einfach nichts unversucht zu lassen, was helfen könnte, die Situation von Ort für alle zu verbessern.“