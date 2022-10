A45-Sperrung: Ministerium antwortet nicht - wegen Sabotageakten auf Bahn

Von: Thomas Machatzke

Die gesperrte Talbrücke Rahmede . (Symbolfoto) © Dieter Menne/dpa

Der Neubau der Talbrücke Rahmede hat fürs Bundesministerium für Digitales und Verkehr und mithin auch für den Verkehrsausschuss höchste Priorität, heißt es. Im Leben ist indes alles relativ. Am Mittwoch tagte der Verkehrsausschuss des Bundestags. Zu diesem Termin sollte es Antworten zum Fragenkatalog der CDU/CSU-Fraktion geben, den der Bundestagsabgeordnete Florian Müller aus Drolshagen zur A45-Sperrung initiiert hatte.

Lüdenscheid - Antworten indes wird es nun erst in der nächsten Woche geben. Der Haushalt und die Sabotageakte an der Bahn haben den Ausschuss zuletzt zu sehr beschäftigt. Dazu stand am Mittwoch die Anhörung zum Bundesfernstraßenmautgesetz auf der Tagesordnung. So war keine Zeit für die Talbrücke Rahmede – trotz aller Priorisierungsversprechen.

„Man darf es nicht persönlich nehmen. Solche Verschiebungen gibt es häufiger“, stellte Florian Müller fest und wollte die Dinge nicht überbewerten. Ins Bild passt es gleichwohl. Direkt nach dem Besuch von Bundesminister Volker Wissing hatte es aus Lüdenscheid einen Ideentransfer nach Berlin gegeben – so zum Beispiel beim Maut-Konzept zur Vermeidung des Schwerlastverkehrs, das Guido Schulte vorgestellt hatte. Das war sogar explizit angefordert worden vom Ministeriuem. Die Ideen liegen in Berlin mithin vor, aber es geschieht seitdem nichts, was der Sauerländer nachvollziehen kann.



Die Anfragen Müllers an den Ausschuss hatten sich zum einen rückwirkend noch einmal mit den Schwierigkeiten im Ausschreibungsverfahren zur Brückensprengung befasst, aber auch mit anderen Themen wie der Neubauausschreibung und Konzepten zur Verbannung des Schwerlastverkehrs aus der Stadt. Themen also, die hier unter den Nägeln brennen. Fragen, auf die auch die Bürger im Sauerland gerne Antworten hätten. Und zwar mit absoluter und nicht relativer Priorität.