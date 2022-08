A45-Sperrung: Verkehrsminister Volker Wissing heute in Lüdenscheid

Von: Stefan Herholz, Thomas Machatzke

Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing wird sich am Donnerstag zum ersten Mal persönlich ein Bild von der schwierigen Verkehrslage in Lüdenscheid machen, die seit der Sperrung der A45-Talbrücke Rahmede herrscht.

Lüdenscheid/NRW - Acht Monate und neun Tage werden am Donnerstag vergangen sein seit der Sperrung der Talbrücke, dem Verkehrs-Super-GAU in einer der wichtigsten Industrieregionen des Landes. Acht Monate und neun Tage, und nun kommt also Wissing, das beschäftigt viele Lüdenscheider. „Endlich“, sagen sie. Die A45-Bürgerinitiative zum Beispiel, die im Vorfeld viele Fakten zur Brückensperrung für Wissing zusammengestellt hat, weil sie fürchtet, dass die Zeit am Ende beim Bürgergespräch doch nicht reichen könnte, um alles anzusprechen.

Autobahn A45 Länge 257 km Bundesländer NRW, Hessen, Bayern

Um 15.30 Uhr findet dieses Bürgergespräch im Stadtwerke-Innenhof statt. Vorher um 14.30 Uhr wird der Minister im Stadtwerke-Haus eine Pressekonferenz zu den Ergebnissen seiner Brückenbesichtigung (11 Uhr) und dem Spitzengespräch im Rathaus mit unter anderem Bürgermeister Sebastian Wagemeyer und Stephan Krenz, dem Geschäftsführer der Autobahn GmbH des Bundes, statt.



A45-Sperrung: Verkehrsminister Wissing in Lüdenscheid

Fürs Bürgergespräch im Innenhof, darauf weist die Stadt noch einmal hin, benötigen die Teilnehmer keine Anmeldung. Jeder Interessierte kann kommen – das Areal ist ausreichend groß, sodass es auch keine Teilnehmergrenze gibt. Allerdings weist die Stadt darauf hin, dass im Umfeld des Stadtwerke-Hauses an der Lennestraße geparkt werden soll, der Innenhof steht natürlich dafür nicht zur Verfügung. Ebenso sind die Parkmöglichkeiten im Umfeld der Stadtwerke rar.

Kommt nach Lüdenscheid: Bundesminister Dr. Volker Wissing. © Bernd von Jutrczenka

Im Bürgergespräch sieht Lüdenscheids Bürgermeister Sebastian Wagemeyer eine Chance – und hofft daher auf zahlreiche Teilnehmer, wie die Stadt mitteilt.

A45-Sperrung: Bürgergespräch mit Wissing

„Wer selbst erlebt hat, wie sich die Verkehrssituation auf der A45 und speziell in Lüdenscheid darstellt, sieht die Problematik schon mit ganz anderen Augen. Und wer direkt mit den Menschen, den Betroffenen hier vor Ort spricht, ihnen zuhört und in ihre Gesichter blickt, spürt auch den dringenden Handlungsbedarf“, sagt Wagemeyer.

Deshalb sei es besonders wichtig, dass möglichst viele Menschen die Gelegenheit nutzen, Fragen zu stellen, aber auch von ihren Erfahrungen, Sorgen und Ängsten zu berichten, für die die Vollsperrung der A45 täglich sorgt. Der Bürgermeister hofft auf eine „emotionalen, zugleich aber sachlichen und konstruktiven“ Austausch mit Volker Wissing. Und auf ein gemeinsames „Zeichen dafür, dass Lüdenscheid und die Region schnelle Hilfen brauchen“.

Navi aus! Mit einer ungewöhnlichen Aufforderung werden Verkehrsteilnehmer nach Verlassen der gesperrten A45 in Lüdenscheid begrüßt.