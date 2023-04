A45-Sperrung: Lüdenscheid regelt Durchfahrtsverbot für einen Stadtteil neu 

Ab sofort Sondergenehmigung notwendig

Seit Montag, 17. April, ist die Altenaer Straße wegen der Vorbereitungen für die Sprengung der Rahmedetalbrücke in Lüdenscheid am 7. Mai gesperrt. Seitdem galt für den Dickenberg eine Lieferverkehr-frei-Regelung für Lkw. Nun wurde sie zurückgenommen.

Als einzige Ausnahme war in den ersten Tagen der Lieferverkehr für Lkw im Bereich Dickenberg gestattet, wenn das Lieferziel innerhalb des Wohngebietes lag. Nachdem es in den engen Straßen des Wohngebietes in den vergangenen Tagen aber immer wieder zu Verkehrsbehinderungen durch Lkw gekommen ist, haben die Verkehrsplaner der Stadt die Regel „Lieferverkehr frei“ für den Dickenberg zurückgenommen. Das teilt die Pressestelle der Stadt mit.



Das bedeutet: Lkw, die etwas an den Dickenberg liefern wollen, müssen ab sofort für die Zeit der Sperrung vorab bei der Stadt eine Sondergenehmigung beantragen. Grundsätzlich sei das Aufgabe des Lieferanten oder der Spedition.

Die Anwohnerinnen und Anwohner des Dickenbergs werden aber darum gebeten, Lieferanten darauf hinzuweisen, dass eine Sondergenehmigung benötigt wird. Diese wird nur für Lkw ab 3,5 Tonnen benötigt, andere Lieferfahrzeuge mit Ziel Dickenberg dürfen weiterhin einfahren, da sie als Anlieger gelten. Sondergenehmigungen für die Lieferung können per E-Mail an ausnahmen.stvo@luedenscheid.de beantragt werden.