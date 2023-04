A45-Sperrung: Beulen-Befund von 2012 an Talbrücke - Autobahn GmbH schweigt

Von: Jan Schmitz

War das Brückendesaster vermeidbar? Ein Dokument aus dem Jahr 2012 liefert neue Hinweise. Dabei geht es um die Stegbleche - die Achillesferse der A45-Talbrücke Rahmede.

Lüdenscheid – Das Bild der „Coladosen-Brücke“ hält sich für die Rahmedetalbrücke hartnäckig. Es besagt: So lange eine Coladose intakt ist, kann ein Mensch stabil darauf stehen. Bei der kleinsten Delle im Blech aber, klappt die Dose unter dem Gewicht zusammen. Nur: Eine Brücke ist keine Coladose, auch nicht die Talbrücke Rahmede.

Nachdem mit Hilfe eines Laserscans Ende November 2021 Verformungen an einem Zentimeter dicken Stegblech eines Hauptträgers entdeckt worden waren, ließ die Autobahn GmbH am 2. Dezember 2021 die Talbrücke sperren. Seitdem ist die „Lebensader A45“ zwischen Lüdenscheid-Nord und Lüdenscheid auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Damals tauchte das Bild der „Coladose“ das erste Mal auf, eingebracht durch einen Mitarbeiter der Autobahn GmbH, der im NRW-Verkehrsausschuss Bericht erstattete.

Der Coladosen-Effekt suggeriert, dass die Dose praktisch über Nacht eine Delle bekommen hat und instabil wird. Mit anderen Worten: Niemand hätte das ahnen können. Es ist die Botschaft, die die technisch Verantwortlichen bei Straßen.NRW, später Autobahn GmbH, aber auch die politisch Verantwortlichen in den Verkehrsministerien in Land und Bund gerne so stehen lassen würden. Doch es gibt erhebliche Zweifel an der Coladosen-Theorie, die die Brücke über Nacht zum Einsturz bringen würde, vielmehr stehen jahrelange Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen der zuständigen Behörden im Raum.

Die Frage ist auch eine rechtliche: Wenn die Talbrücke so große Tragfähigkeitsdefizite aufweist, dass von einem auf den anderen Tag kein Fahrzeug mehr auf ihr fahren durfte: Wie lang blieb dieser einsturzgefährdende und damit für die Verkehrsteilnehmer potenziell lebensbedrohliche Zustand der Brücke unentdeckt, als noch der gesamte Verkehr übers Bauwerk geführt wurde? Und hätten die Verantwortlichen es wissen können?



Hinweise auf Beulen, Risse und Korrosion an der zwischen 1965 und 1968 gebauten Stahlverbundbrücke finden sich in den vergangenen Jahren fortlaufend, zuletzt in den Berichten der Brückenprüfungen 2017 und 2020 (wir berichteten), ohne dass Straßen.NRW oder ab 2021 die Autobahn GmbH die angemahnten Mängel behob. Recherchen unserer Zeitung förderten nun ein weiteres Dokument aus dem Jahr 2012 zutage, das neue Fragen aufwirft, ob es die Verantwortlichen besser hätten wissen müssen.



In Heft 11 der Fachzeitschrift Stahlbau 81 aus dem Jahr 2012 findet sich auf den Seiten 861 bis 867 ein Fachaufsatz über die Talbrücke Rahmede mit dem Titel „Tragwerksertüchtigung am Beispiel einer Verbundbrücke“. Verfasser sind die Stahlbau-Forscher Matthias Kraus, Jan Vette, Hans Joachim Niebuhr und Michael Jostmann. In dem Beitrag wurde im Zuge einer Nachrechnung beispielhaft das Beulen des Hauptträgerstegs der Achse 30 der Talbrücke untersucht. Diese Stelle befindet nördlich der Altenaer Straße am Brückenüberbau, bewertet wurde der Abschnitt des Steges zwischen zwei Querstreifen im Bereich der Brückenpfeiler.



Die Autoren nehmen im Anschluss Berechnungen vor, um den Nachweis der Tragsicherheit zu erbringen. Beim Nachweisverfahren mit Spannungsbeschränkungen gelingt dieser Nachweis nicht, bei den in der Nachrechnungsrichtlinie von 2011 ebenfalls zugelassenen Verfahren nach DIN-Fachbericht 103 sowie mit Hilfe wirksamer Querschnittsflächen dagegen gelingt er. Die Autoren schreiben: „Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist die Erkenntnis, dass obwohl der Vergleichsspannungsnachweis nach Elastizitätstheorie für den Steg des Verbundquerschnitts nicht erbracht wird, eine ausreichende Tragsicherheit bezüglich des Beulens nach DIN-Fachbericht 103 nachgewiesen werden kann.“



In der Folge schränken die Autoren die Aussagekraft ihres Ergebnisses mit Blick auf die Konstruktion der Talbrücke Rahmede ein und regen weitergehende Untersuchungen an. „Mit Hinblick auf die Standsicherheit ist zu erwähnen, dass dieser Nachweis exemplarisch geführt wurde.“ Um die Standsicherheit für das gesamte Bauwerk beurteilen zu können, seien „noch weitere Beulfelder zu untersuchen, da die Lage der Steifen in Brückenlängsrichtung variiert und die Blechdicken der Stege abgestuft sind“.



Unsere Redaktion hakte daher bei der Autobahn Westfalen nach und fragte: „Wurde die Untersuchung weiterer Beulfelder an der Talbrücke Rahmede in der Folge durchgeführt? Wenn ja, wann und mit welchem Ergebnis?“ Das war am 22. Februar 2023. Sieben Wochen später (!) hat die Autobahn GmbH diese und weitere Fragen (siehe unten) noch nicht beantwortet. Auf erneute Nachfrage Mitte März hieß es, dass die Fragen zwar beantwortet seien, die Freigabe der Antworten durch das Bundesverkehrsministerium aber noch nicht vorliege. Das Ministerium hat sich demnach ausbedungen, sämtliche Antworten von Anfragen der Presse an die Autobahn Westfalen zu kontrollieren und freizugeben.

Die kaputte A45-Talbrücke Rahmede. © Cédric Nougrigat

Um den Fachaufsatz aus dem Jahr 2012 in den richtigen Kontext zu stellen, muss man wissen, dass auch zum damaligen Zeitpunkt Straßen.NRW schon bekannt war, dass sich bei der Talbrücke Rahmede Überbeanspruchungen im Hinblick auf Tragfähigkeit und Standsicherheit ergeben haben. Straßen.NRW und später Autobahn GmbH hatten dies stets mit dem gestiegenen Verkehrsaufkommen und den schwereren Lkw begründet. In dem Fachbeitrag wird jedoch ausgeführt, dass bei „aktuellen statischen Untersuchungen“ für das Bauwerk „schon verkehrlastunabhängige Bemessungsdefizite festgestellt werden“ konnten. Schon bei den ursprünglichen Belastungen (wie in den 1960er-Jahren berechnet) ergäben sich „nennenswerte Spannungsüberschreitungen.“ Die seitdem gestiegene Verkehrslast erhöhte demnach nur noch zusätzlich den Handlungsdruck für Straßen.NRW. Am stärksten überbeansprucht seien 2012 die Stegbleche der Hauptlastträger im Bereich der Pfeiler gewesen, heißt es in dem Bericht. Es sind genau jene Bleche, an denen 2021 Beulen mittels Laserscan entdeckt wurden.



Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 2012 hatte Straßen.NRW bereits den Auftrag für eine Verstärkerkonstruktion für die Talbrücke Rahmede gegeben, um sie für die gestiegenen Verkehrslasten zu ertüchtigen. Ausführendes Büro war die Ruhrberg Ingenieurgemeinschaft mit Sitz in Hagen. Die Experten hatten ein zusätzliches Tragwerk entworfen, das mit Druckbögen auf den bestehenden Pfeilern und Widerlagern aufliegen und die Bestandskonstruktion so stützen und entlasten sollte.



Der Fachbeitrag widmete sich auch der Berechnung der Entlastungswirkung und des Beulverhaltens durch das neue zusätzliche Tragwerk. Punktuell sorgte die geplante Verstärkerkonstruktion demnach für eine Verbesserung der Bemessungsgrenzen, während an anderen Stellen des Bauwerks sogar erhöhte Beanspruchungen erwartet wurden. Die Autoren empfahlen daher unter anderem den Einbau von Querschotten an den Blechübergängen.



In dem Beitrag von 2012 wurden die Beulfiguren aus Normal- und Schubspannung der Bestandskonstruktion abgebildet. © Cornelius Popovici

2014 wurde, wie berichtet, die bereits genehmigte Verstärkerkonstruktion von Straßen.NRW wieder gestrichen. Stattdessen sollte die Talbrücke Rahmede abgerissen und neu gebaut werden, wie die Autobahnniederlassung Hamm im Juli 2014 vermeldete. Baustart sollte demnach schon 2018 sein. Bis dahin sollten Tempolimits, die Reduzierung auf vier Fahrspuren sowie ein Abstandsgebot für Lkw die Talbrücke entlasten. An der Brücke selbst wurden mit Verweis auf den geplanten Neubau seitdem keine baulichen Stützungsmaßnahmen mehr vorgenommen.



Beulen im Stahl an der Talbrücke Rahmede, die 2021 beim Laserscan entdeckt worden waren. © Autobahn GmbH

Die 2015 beauftragten Planungen für den Neubau der Talbrücke Rahmede wurden schließlich 2019 zurückgestellt, nachdem sich abzeichnete – so stellt es die Autobahn GmbH heute dar – , dass ein zeitintensives Planfeststellungsverfahren erforderlich sein würde. Dabei konnte die UVP-Pflicht eigentlich niemanden überraschen, schließlich sollte eine einteilige Brücke durch zwei neue Bauwerke ersetzt werden, was bislang noch immer ein Planfeststellungsverfahren erfordert hatte.



Den entsprechenden Hinweis hatten die Autoren des Fachbeitrags bereits 2012 gegeben. Darin heißt es zu einem möglichen Neubau: „Aufgrund des einteiligen Überbaus der vorhandenen Brücke hätte dies zur Folge, dass für den Zeitraum des Neubaus ein ersatzweise vorzuhaltendes Bauwerk erforderlich wäre oder die Trassenführung müsste für einen neuen Überbau geändert werden. Schon aus diesen Gründen scheint eine derartige Variante zum jetzigen Zeitpunkt unzweckmäßig.“



Das sind die unbeantworteten Fragen der Redaktion Diese Fragen richtete unsere Redaktion am 22. Februar 2023 an die Autobahn Westfalen. Sie sind bis heute nicht beantwortet:

Was war Anlass für die Untersuchung des Beulverhaltens der TB Rahmede im Auftrag von Straßen.NRW? Und wann wurde sie durchgeführt?

Welche Maßnahmen wurden daraufhin durch Straßen.NRW eingeleitet?

Die Autoren verweisen darauf, dass der Nachweis exemplarisch geführt wurde und noch weitere Beulfelder zu untersuchen sind. Wurde die Untersuchung weiterer Beulfelder an der Talbrücke Rahmede in der Folge durchgeführt? Wenn ja: Wann und mit welchem Ergebnis?

Die Autoren beziehen sich mehrfach auf die Nachrechnungsrichtlinie von 2011. Im NRW-Verkehrsausschuss sagte Elfriede Sauerwein-Braksiek jedoch: „Die Brücke ist nachgerechnet worden. Sie ist nicht entsprechend der Nachrechnungsrichtlinie nachgerechnet worden.“ Aus welchem Grund wurde die Nachrechnung nicht entsprechend Nachrechnungsrichtlinie durchgeführt?

Die Autobahn GmbH sprach damals (nach der Laser-Scan-Untersuchung im Dezember 2021) von rund 250 festgestellten Schäden an der Talbrücke Rahmede – wie viele davon betrafen tatsächlich Beulen – und wo wurden sie festgestellt (an welchen Trägern)?

Dass die Schäden aus dem Dezember 2021 nicht über Nacht eingetreten sind, ist unstrittig. Kann man aufgrund des vorgefundenen Schadensbilds sagen, wann erste Schäden bestanden haben müssen?