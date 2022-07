A45-Sperrung: Lkw-Fahrer moniert überregionale Ausschilderung

Von: Thomas Machatzke

Jörg Sandknop vor seinem Lkw: Vom Mesekendahl aus bis zur Homert benötigte er zuletzt für Hin- und Rückfahrt dreieinhalb Stunden. Auch wirtschaftlich ist das eine Katastrophe. © privat

45 Schilder hat der Lkw-Fahrer Jörg Sandknop aus Schalksmühle auf seiner Tour zwischen Haltern und Lüdenscheid gezählt, auf denen Frankfurt als Fernziel ausgewiesen war. Sandknop fühlt sich „veräppelt“.

Lüdenscheid – Die Talbrücke Rahmede, für Jörg Sandknop gibt es sie zweimal. Einmal in der Erinnerung. Sandknop ist als Kind in seinem Elternhaus am Römerweg groß geworden. „Unter der Talbrücke haben wir als Kinder gespielt“, sagt er. Es sind schöne Erinnerungen.



In der Gegenwart aber ist die Talbrücke, die nicht mehr befahren werden darf und mithin für das Verkehrschaos in der Stadt gesorgt hat, nun die Wurzel allen Übels. Sandknop wohnt inzwischen in Schalksmühle. Der Forstbetrieb, für den er als Lkw-Fahrer tätig ist, ist unterhalb vom Mesekendahl zu Hause. Die Staus auf den Umleitungsstrecken sind seine Staus. „Wenn ich mir die Umsetzung des Transitverkehrs anschaue“, sagt Sandknop, „dann würde ich als Lehrer sagen: Sechs! Setzen!“

Am Freitag und am Samstag hatte er „auf dem Bock“ Touren von Haltern ins Sauerland zu fahren. Am Freitag hat er sich darüber gewundert, auf wie vielen Schildern entlang der A43 und der anderen Strecken das Fernziel Frankfurt/Main ausgeschildert ist. Am Samstag hat er sich die Mühe gemacht, diese Schilder zu zählen: 45 sind es. „Und dagegen stehen zwei Schilder, die die Vollsperrung ausweisen“, sagt er, „wie sollen Fahrer aus dem Ausland da verstehen, dass sie diesen Weg nach Frankfurt nicht mehr fahren sollen?“



Sandknop ist selbst als Lkw-Fahrer in Polen unterwegs gewesen. Er weiß, wie schwer es ist, alles, was über die normalen Zielschilder hinausgeht, zu begreifen. „In Westhofen am Autobahnkreuz hat man Frankfurt durchgestrichen“, sagt er, „aber wenn ein Lkw in Ergste auf die Bahn geht, ist Frankfurt schon wieder ein ausgeschildertes Ziel.“ Allein in der Forstbranche, so Sandknop, seien viele Fahrer aus dem Ausland unterwegs, die kein Wort Deutsch sprechen würden. Sie erreicht man mit dieser Beschilderung nicht.



Auf der gesperrten A43 komme hinzu, dass fürs Fernziel Wuppertal zwischen Haltern und Recklinghausen die A45 als Ausweichstrecke angegeben sei. „Wenn ich das alles in Summe sehe, fühle ich mich nur veräppelt“, sagt Sandknop, „nach acht Monaten schafft man es immer noch nicht, den Verkehr weiträumig umzuleiten.“



Und so rollt Lkw für Lkw durch die Bergstadt – und erschwert ihm im täglichen Leben die Arbeit. Als er kürzlich an der Homert Holz abholen und zum Betrieb im Lüdenscheider Norden bringen musste, hat er für die Hin- und Rückfahrt dreieinhalb Stunden benötigt. Zwei Touren, dann war der Arbeitstag vorbei. „Lüdenscheid-Süd nach Lüdenscheid-Nord in dreieinhalb Stunden“, sagt er und es klingt entgeistert, „früher haben wir bei dieser Strecke fünf Touren am Tag geschafft. Man muss sich das mal verdeutlichen, was dies auch für einen wirtschaftlichen Schaden bedeutet.“



Und damit nicht genug der Ärgernisse. Während es die Autobahn GmbH nicht hinbekommt, den Transitverkehr aus der Stadt herauszuhalten, hat die Stadt ihm auf der anderen Seite bei innerstädtischen Touren seine früher bevorzugten Wege gekappt. „Als Eingeborener hat man doch seine Strecken gehabt, auf denen man wusste, dass man gut durchkommt“, sagt Sandknop, „durch den Anlieger-frei-Verkehr sind diese Wege für uns teilweise auch tabu. Also stellen wir uns mit in den Umleitungsverkehr und kommen nicht voran. Das ist doch eine Frechheit.“



Aus Richtung Süden kommend ist es besser gelöst

Sandknop würde sich wünschen, dass auf all den 45 Schildern, auf denen das Wort Frankfurt/Main steht, zumindest diese Stadt durchgestrichen würde. „Die Autobahn endet in Lüdenscheid. Das ist doch faktisch so“, sagt er. Tatsächlich gibt es nur einige wenige Schilder, bei denen sich die Autobahn GmbH diese Mühe gemacht hat.



„Dass es anders geht, zeigt doch der Verkehr aus der Südrichtung“, sagt Sandknop. Ein Kollege, der aus dem Süden kommt, hat ihm berichtet, dass am Gambacher Kreuz in Richtung Norden die Ausschilderung vorbildlich sei. Der Schalksmühler meint, dass sich dies auch im Lkw-Verkehr in der Stadt abbilde. Von Nord nach Süd sei es mehr Verkehr als von Süd nach Nord. Er meint, dass die Verantwortlichen mit den Nachjustierungen noch längst nicht fertig seien, dass es noch viel zu tun gebe.



„Fünf Jahre“, sagt Jörg Sandknop, „das ist eine lange Zeit.“ Die Brücke beschäftigt ihn in Gedanken nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der zumindest kurz- und mittelfristigen Zukunft. Es sind trübe Gedanken. Er sagt: „Was hat ein holländischer Rentner mit seinem Wohnmobil auf dem Weg in den Süden in Lüdenscheid in der Stadt zu tun?“, fragt er und will keine Antwort. Er will, dass diese Frage nicht mehr gestellt werden muss. Das wäre ein Anfang.