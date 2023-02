A45-Sperrung: Kran-Einsatz für neue Feuerwache in Lüdenscheid

Von: Jan Schmitz

Die neue Feuerwache Nord entsteht am Römerweg. © Cornelius Popovici

Die Feuerwehr Lüdenscheid benötigt eine neue Feuerwache - wegen der A45-Sperrung und der Sprengung der Talbrücke Rahmede.

Die Vorbereitungen für den Bau einer Feuerwache Nord waren darauf ausgerichtet, rechtzeitig zur Sprengung der Rahmedetalbrücke fertig zu sein. Während sich die Sprengung inzwischen immer weiter verzögert, hält die Stadt ihren Zeitplan ein. Seit dieser Woche laufen die Bauarbeiten am neuen Standort am Römerweg, unter anderem mit Hilfe eines Krans.

Dort entstehen Raummodule sowie eine Fahrzeughalle in Leichtbauweise. Für März ist die Inbetriebnahme geplant. Dann werden am Römerweg ein Löschfahrzeug und ein 24-Stunden-Rettungswagen stationiert, um die Stadtteile östlich der Talbrücke in Notfällen rechtzeitig erreichen zu können.