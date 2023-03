A45-Sperrung: Knöllchen-Flut bei Großkontrolle - Raser und fehlende Verbandskästen

Hunderte Verstöße

Großkontrolle in Lüdenscheid: Hunderte Knöllchen wurden verteilt - wegen Tempoverstößen, Verstößen gegen das Durchfahrtsverbot und wegen fehlender Verbandskästen.

Wie die Polizei mitteilte, waren am Mittwoch (15. März) rund drei Dutzend Polizeibeamte im Zusammenhang mit der Sperrung der A45-Brücke im Einsatz, um den Verkehr zu kontrollieren. In Lüdenscheid (Heedfelder Landstraße, Rahmedestraße, Im Olpendahl, Brockhauser Weg, Fontanestraße, Kölner Straße), Altena (B236-Brücke), Kierspe, Schalksmühle und Halver (jeweils B54) wurden Kontrollstellen eingerichtet. Hauptzielrichtung der Kontrollen waren Geschwindigkeitsüberwachung und Kontrolle der geltenden Durchfahrtverbote, als „Beifang“ wurden zahlreiche weitere Verstöße geahndet.

+ An der Kontrollstelle Im Olpendahl wurde unter anderem das Durchfahrtsverbot für Nicht-Anlieger kontrolliert. © Cornelius Popovici

Laut Polizei wurden an den Kontrollstellen in Wohngebieten, wo Durchfahrtsverbote gelten, 130 Lkw-, 271 Pkw- und sechs Motorrad-Fahrer kontrolliert. 98 Auto- und 26 Lkw-Fahrer (davon vier in Altena) verstießen hier gegen Durchfahrtverbote. Fünf Fahrzeuge mussten wegen Gefährdung der Verkehrssicherheit stillgelegt werden. Ein Verkehrsteilnehmer war ohne Fahrerlaubnis unterwegs, zwei ließen sich durch ihr Handy ablenken und vier LKW-Fahrer verstießen gegen Vorschriften zu Lenk- und Ruhezeiten oder Sozialvorschriften.

Alle Blaulicht-News aus dem MK jeden Abend per Mail: Abonnieren Sie unseren kostenlosen Polizei-Report.

Bei den Tempokontrollen wurden bei 3220 kontrollierten Fahrzeugen (1968 in Kierspe, 1252 in Lüdenscheid) mehr als 350 Verstöße festgestellt. 336 Auto-, aber auch 31 Lkw-Fahrer waren zu schnell unterwegs. Zudem ahndeten die Beamten insgesamt 40 weitere Verkehrsverstöße, darunter unter anderem gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fehler beim Abbiegen oder nicht mitgeführte Verbandkästen.

Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an. Unterdessen soll eine Einigung zum Lkw-Durchfahrtsverbot für den Transitverkehr in der Region kurz bevorstehen.

Rubriklistenbild: © Cornelius Popovici