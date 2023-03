A45-Sperrung: Hausarzt wechselt nach Lüdenscheid

Von: Susanne Fischer-Bolz

Abdussalam Issa Hausarzt © Susanne Fischer-Bolz

Jetzt naht der Abschied: Abdussalam Issa verlässt nach sechs Jahren Nachrodt-Wiblingwerde und kommt nach Lüdenscheid. Wegen der Brückensperrung.

Lüdenscheid - „Ich muss mich aus familiären Gründen leider von Ihnen verabschieden“, richtet er den Dank an seine Patienten in Nachrodt-Wiblingwerde, „ich habe hier gerne gearbeitet und mich immer auf meine Patienten gefreut“.

Im Juni 2023 eröffnet Abdussalam Issa in Lüdenscheid an der Knapper Straße eine Praxis und hofft, dass einige Patienten aus Nachrodt den Weg in die Bergstadt auf sich nehmen. Ab dem 1. April haben die Patienten die Möglichkeit, die Praxis an der Kirchstraße dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 12.30 nach Terminvereinbarung aufzusuchen und die Unterlagen abzuholen. Auch im Mai können sie dies tun, allerdings dann an der Knapper Straße 45 in Lüdenscheid. Auch dort bittet Abdussalam Issa, vorab einen Termin zu vereinbaren – und zwar unter Tel. 0 23 51 / 6 77 02 38.

Fahrt zur Praxis 45 Minuten

„Aufgrund technischer Umstellungen im April, erreicht man uns in der Zwischenzeit unter der Mobilnummer 01 76 / 82 95 64 28“, sagt der Arzt. Einen Nachfolger für die Praxis in Nachrodt-Wiblingwerde gibt es nicht. Ende 2015 hatte Abdussalam Issa die Praxis von Sylvia Becker an der Kirchstraße übernommen. Doch eine Fahrstrecke von seinem Zuhause in Lüdenscheid zur Nachrodter Praxis dauert seit der A45-Sperrung häufig gut eine Stunde. Das war auf Dauer nicht mehr möglich, zumal der Arzt verwitwet ist und zwei kleinere Kinder hat. Eine Mitarbeiterin aus dem Team wird ihn nach Lüdenscheid in die neue Praxis begleiten. sanna