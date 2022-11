A45-Sperrung: Grunderwerbsfragen verzögern Sprengtermin

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Rund um die Talbrücke Rahmede sind noch Grunderwerbsfragen zu klären. Ob nur mit Haus- oder auch mit Waldbesitzern, das will die Autobahn GmbH aus Datenschutzgründen nicht benennen. © Cornelius Popovici

Die Fragen des Grunderwerbs spielen für das Fortkommen bei Sprengung und Neubau der Talbrücke Rahmede eine entscheidende Rolle. Nun äußert sich die Autobahn GmbH.

Lüdenscheid – Zeitkritisch in gleich zwei sehr unterschiedlichen gelagerten Sektoren: Die Aussage von Elfriede Sauerwein-Braksiek, Direktorin der Niederlassung Westfalen der Autobahn GmbH, am Mittwoch im Verkehrsausschuss des Landtags in Düsseldorf ließ aufhorchen. Erst wenn alle Grunderwerbsfragen geklärt seien, stehe einer Sprengung nichts mehr im Wege, stellte Sauerwein-Braksiek fest, und dasselbe gelte letztlich auch die Baurechtserlangung.



Nachfrage bei der Autobahn GmbH: Sind es nur einige wenige Fälle? Oder sind es eine ganze Reihe von ungeklärten Fragen? „Es handelt sich um wenige Fälle, die alle in der Bearbeitung sind“, antwortet Pressesprecherin Susanne Schlenga und will aus Gründen des Datenschutzes keine Aussage dazu treffen, ob es sich nur um die Waldflächen, die für Sprengung und Neubau gebraucht werden, handelt oder auch um Gebäude. Klar ist indes, dass ohne Klärung dieser wenigen Fälle keine Sprengung geben wird.

Können also aktuell Arbeiten, die angestrebt sind, ganz konkret wegen der Grunderwerbsfragen nicht ausgeführt werden? „Es können bis zur abschließenden Klärung nicht alle Vorbereitungsmaßnahmen ausgeführt werden“, stellte Schlenga fest – tatsächlich also behindern diese Fragen die Vorbereitung der Sprengung und haben letztlich, wenn es zu lange dauern sollte, auch Einfluss auf den Sprengtermin, der nicht mehr in diesem Jahr zu verorten ist.



A45-Sperrung: Grunderwerbsfragen verzögern Sprengtermin

Und damit zur Baurechtserlangung. Die Autobahn GmbH wünscht sich bekanntlich die Einstufung des Neubaus der Talbrücke Rahmede als „Fall unwesentlicher Bedeutung“ durch das Fernstraßenbundesamt in Leipzig. Damit dies so kommt, müssen allerdings bestimmte Kriterien erfüllt werden.

„Der Verzicht auf Planfeststellung und Plangenehmigung setzt voraus, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. Dieses prüft das Fernstraßenbundesamt“, erklärt Susanne Schlange, „weitere Voraussetzung ist, dass mit den Trägern öffentlicher Belange (Verbände, Behörden, etc) Einigkeit besteht und mit privaten Betroffenen Einvernehmen hergestellt ist. Liegen diese Voraussetzungen vor, kann das Fernstraßenbundesamt auf Antrag den Verzicht auf Planfeststellung und Plangenehmigung feststellen.“ Liegen diese Voraussetzungen indes nicht vor, dann gibt es keine Zustimmung zum Wunsch der Autobahn GmbH.



Für die finalen Verhandlungsrunden erhöht dies den Druck auf die Autobahn GmbH, die sich keinen weiteren Zeitverzug leisten kann und will. Und es setzt die Eigentümer, mit denen verhandelt wird, in einer komfortablen Ausgangslage. Sie dürfen nun mit einem im legalen Rahmen maximales Entgegenkommen der Bundesbehörde rechnen. Für die Autobahn GmbH eine Konstellation, die man sich gewiss anders gewünscht hätte.