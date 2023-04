A45-Sperrung: Großkontrolle in Lüdenscheid bringt „ordentlich Beifang“

Von: Stefan Herholz

Teilen

Regelmäßig führt die Polizei in und um Lüdenscheid Schwerpunktkontrollen durch. (Symbolbild) © Malte Cilsik

Lüdenscheid - Als Folge der A45-Sperrung führt die Polizei derzeit regelmäßig Großkontrollen in Lüdenscheid durch. Die jüngste Großkontrolle am Donnerstag, 13. April, brachte „ordentlich Beifang“ - bis hin zu einem vollstreckten Haftbefehl.

Lüdenscheid/Altena – Mit erheblichem Kräfteaufwand setzte die Polizei nach eigenen Angaben am Donnerstag ihre Schwerpunktkontrollen rund um die gesperrte Rahmedetalbrücke fort. Dabei kontrollierten die Beamten erneut vor allem Durchfahrtsverbote und Tempolimits in Lüdenscheid und Altena. Allerdings gelang ihnen auch ein „ordentlicher Beifang“ – unter anderem vollstreckten sie einen Haftbefehl.



Die Kontrollorte lagen dabei in Lüdenscheid laut Polizeibericht an der Heedfelder Landstraße, Im Olpendahl, am Brockhauser Weg, an der Fontanestraße, an der Brüderstraße, an der Kölner Straße, an der Talstraße und an der Volmestraße. Auf dem Altenaer Stadtgebiet kontrollierten die Beamten am Hemecker Weg.



Insgesamt überprüfte die Polizei so im Verlauf des Donnerstags 108 Lkw-Fahrer und 452 Autofahrer. Von ihnen hatten 126 Pkw- und zehn Lkw-Fahrer gegen die geltenden Durchfahrtsverbote verstoßen. Zu schnell unterwegs waren 221 Autos und zwölf Lkw. Technische Mängel wiesen zwei Pkw und fünf Lkw auf. Zwei Fahrzeuge wurden noch am Kontrolltag stillgelegt.



Haftbefehl vollstreckt

Darüber hinaus erwischten die Beamten zwei Fahrer, die ohne Führerschein unterwegs waren. Sie ahndeten acht Verstöße gegen geltende Sozialvorschriften für Lkw-Fahrer sowie drei Ladungsverstöße und erwischten zwei Fahrer, die mit dem Handy am Steuer saßen. Gegen einen Lkw-Fahrer lag sogar ein Haftbefehl vor. An der Autobahnabfahrt Lüdenscheid bogen 26 Fahrzeugführer entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung verbotswidrig ab.



Die Polizei werde an den offiziellen und inoffiziellen Umleitungsstrecken weiter schwerpunktmäßig kontrolliert. Zusätzlich gebe es mehrmals im Monat Großkontrollen wie am Donnerstag. she