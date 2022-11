A45-Sperrung gefährdet Klima-Ziele: Erstes Unternehmen bestellt E-Truck

Von: Jan Schmitz

Die A45-Sperrung gefährdet die ehrgeizigen Klima-Ziele, die sich ein Lüdenscheider Unternehmen gesetzt hat. Nun soll es ein E-Truck richten.

Lüdenscheid – Der Brückentag am 31. Oktober stand bei Busch-Jaeger ganz im Zeichen der gesperrten Talbrücke Rahmede und eines Brückenschlags zum EU-Parlament in Brüssel. Dazu hatte der Busch-Jaeger-Geschäftsführer Adalbert M. Neumann die heimische Europa-Abgeordnete Birgit Sippel und Bürgermeister Sebastian Wagemeyer, seines Zeichens auch Bürgerbeauftragter für den Abriss und Neubau der Rahmedetalbrücke, zum Austausch eingeladen, wie das Unternehmen mitteilte.

Autobahn A45 Länge 257 km Bundesländer NRW, Hessen, Bayern

Besonders großes Interesse hatte Neumann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Busch-Jaeger Elektro GmbH, an aktuellen Informationen zur A45-Sperrung und zum Zeitplan für die Sprengung der Talbrücke Rahmede. „Bis zum unserem nächsten Spitzentreffen am 15. November sollte ein dezidierter Ablaufplan da sein“, antwortete Wagemeyer und ergänzte: „Durch die Rüge gegen die Vergabeentscheidung haben wir eine sechswöchige Verzögerung bei der Sprengung. Wenn die Witterung mitspielt und wir vom Ursprungstermin 18. Dezember ausgehen, wäre eine Sprengung dann sechs Wochen später.“

Außerdem fügte Wagemeyer noch hinzu: „Der Bundesverkehrsminister hat verstanden, dass es nicht nur eine Brücke ist, sondern auch die Identität dahinter gesehen. Es ist eine Brücke mit Symbolcharakter.“ „Es tut gut, solche Dinge mal aus erster Hand zu erfahren“, sagte Neumann. Auch im EU-Parlament war die A45-Sperrung schon mal Thema. „Ich sollte bei den Italienern Tipps holen, wie es beim Brückenbau schneller gehen könnte“, sagte Birgit Sippel, „aber da war es ein ganz anderer Fall und nicht vergleichbar.“



Brückentag (von links): Daniel Z. Schmidt (freigestellter Betriebsrat Busch-Jaeger Elektro GmbH), Sebastian Wagemeyer (, Birgit Sippel (Mitglied des Europaparlaments für die Region Südwestfalen/NRW), Stefan Kugel (Abteilung Sicherheit und Gesundheit und Betriebsrat Busch-Jaeger Elektro GmbH), Adalbert Neumann (Vorsitzender der Geschäftsführung der Busch-Jaeger Elektro GmbH). © Privat

Bei Busch-Jaeger sind nach eigenen Angaben nicht nur Mitarbeiter- und Zulieferwege durch die Brückensperrung betroffen, sondern auch die Verbindung zum zweiten Werk im 100 Kilometer entfernten Bad Berleburg. Dies ist das Kunststoff-Kompetenzzentrum des Unternehmens.

„Beim Lieferverkehr versuchen wir es so zu entzerren, dass die Lkws nicht zur Rushhour fahren“, erklärte Neumann. Für die angestrebte Klima-Neutralität des Unternehmens sind die längeren Fahrten dennoch Gift. Darauf hat Busch-Jaeger reagiert. „Für die Fahrten haben wir einen E-Truck bestellt, um emissionsfreie Fahrten von Lüdenscheid nach Bad Berleburg machen zu können.“ Es soll eine weitere Wegmarke auf ihrer „Mission to Zero“ am ersten klimaneutralen Unternehmens-Standort am Freisenberg sein.