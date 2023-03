A45-Sperrung: Erst der Asphalt, dann das Lkw-Verbot

Von: Thomas Machatzke

Im Bereich der Abfahrt Lüdenscheid in Richtung Bellmerei/Rosmart/Werdohl steht noch eine Fahrbahnsanierung an, die für die Umsetzung einer neuen Verkehrsführung bei einem Lkw-Durchfahrtsverbot Voraussetzung ist. © Cedric Nougrigat

Mit dem Ergebnis der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Montag konnten am Ende alle Seiten gut leben. Eine Sondersitzung mit Vertretern von Kreis, Bezirksregierung, Land und Bund soll nun Bewegung ins Lkw-Durchfahrtsverbot bringen.

Lüdenscheid – Oder besser: Sie soll eine Anordnung zeitigen. Endlich, würden die Mitglieder der A45-Bürgerinitiative wohl feststellen, die am Montag zahlreich im Ratssaal dabei waren und wohl auch bei der Sondersitzung, die kurzfristig stattfinden soll, die Stimmung für die Gäste aus Arnsberg, Düsseldorf und Berlin widerspiegeln werden.



Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses werden dieser Tage gerne zu Aussprachen in Brückenfragen, am Montag speziell in der Frage zum Lkw-Durchfahrtsverbot. Auch wenn Bürgermeister Sebastian Wagemeyer vor der Diskussion um das interne Verwaltungspapier oder – je nach Lesart der vergangenen Wochen – das mit externer Expertise erstellte rechtliche Gutachten zum Durchfahrtsverbot eine Zusage machte, dieses Papier nun ins Ratsinformationssystem einstellen zu wollen, gab es im Nachgang noch reichlich Kritik.

Christian Hayer, Leiter des Fachdienstes Verkehrsplanung, hatte das Papier in seinen Ausführungen sehr wohl als Gutachten bezeichnet und berichtet, dass man es am 14. November in Auftrag gegeben habe. „Wir diskutieren seit Monaten über das Durchfahrtsverbot, wissen aber nichts von dieser rechtlichen Einschätzung, überhaupt von diesem Papier. Davon erfahren wir erst aus der Zeitung und sehen es – auf Druck – nach dreieinhalb Monaten“, stellte Oliver Fröhling als Vorsitzender der CDU-Fraktion fest und schüttelte den Kopf. „Selbst wenn es ein internes Papier ist, sind Ratsmitglieder doch eigentlich auch Teil der Gemeindeverwaltung.“ Christoph Weiland (CDU) kritisierte ebenfalls, dass es gerade mit Blick auf die Diskussionen um den Paragrafen 45 (Feststellung einer Gefahrenlage) hilfreich gewesen wäre, die inhaltlichen Einschätzungen des Papiers zu kennen.



Sebastian Wagemeyer derweil schluckte die Kritik und merkte seinerseits süffisant an, dass das Dokument inzwischen ja durch Otto Ersching (Die Linke) öffentlich gemacht worden sei. Ersching hatte das Dokument an den Ergänzungsantrag seiner Fraktion angehängt und nun wohl auch Freude daran, so den Bürgermeister in gewisser Weise geärgert zu haben.



Das Thema Transparenz und Kommunikation bleibt in diesem Kontext trotz des Brückenbauer-Büros, das dafür mit Fachleuten zusammenarbeitet, ein großes Rätsel. Am Montag klärte Christian Hayer noch einmal ausführlich über seine Bedenken für ein sofortiges Lkw-Durchfahrtsverbot auf. Hayer hatte einen neuen Aspekt im Gepäck: Die Situation am Zubringer Lüdenscheid sieht er auch deshalb in Verbindung mit dem vermehrten Verkehr durch die Sperrung der Altenaer Straße (über Rosmart ins Zentrum Lüdenscheids) kritisch, weil für eine Anordnung des Lkw-Durchfahrtsverbots eine andere Verkehrsführung in diesem Bereich angedacht ist.

Die Lkw sollen dann alle über die Abfahrt von der Autobahn abgeleitet werden, die bisher nur für den Verkehr in Richtung Werdohl gedacht ist. Hintergrund: Die dann abgeleiteten Lkw sollen noch einmal explizit aufs Durchfahrtsverbot hingewiesen werden und so die Möglichkeit zur Reaktion (Rückkehr auf die Autobahn) haben. Nur: Für diese Verkehrsführung muss erst die Fahrbahn dieser Abfahrtsrampe saniert werden, weil, so Christian Hayer, deren Qualität eine große Anzahl von Lkw nicht dauerhaft tragen könnte. Diese Sanierung ist von der Autobahn GmbH begonnen, aber aufgrund der Witterung wieder unterbrochen worden. Am 14. April werden die Arbeiten fortgesetzt, dann soll frisch asphaltiert werden.



Rätselhaft bleibt in diesem Kontext, warum dieses Problem bisher nicht kommuniziert worden war. Bei der Verschiebung des Durchfahrtsverbots war nach dem Spitzengespräch zunächst nur von Bedenken für den Verkehr in diesem Bereich gesprochen worden. Im Nachgang hatte die Stadt dann wortreich alle noch nicht ausgeräumten Sorgen in puncto Rechtssicherheit im Falle einer Anordnung ins Feld geführt. Nun also noch dieses bauliche Problem und die Frage: Warum wurde es nicht benannt und erklärt? Vielleicht deshalb, weil dieses Problem eine Ad-hoc-Anordnung auch ohne die Sperrung der Altenaer Straße gar nicht möglich gemacht hätte? Jedenfalls nicht mehr im Monat März? Die Fragen blieben am Montag offen und nährten den Eindruck, dass es in Sachen Kommunikation weiter viel Luft nach oben gibt.