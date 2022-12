A45-Sperrung: Erdmatratze für Sprengung – Fanggitter für Bach

Von: Georg Dickopf

Teilen

Der Durchlauf für den Rahmedebach soll durch sechs Kanalrohre unter dem Fallbett gewährleistet werden. © Dickopf, Georg

Die Arbeiten unter der Rahmedetalbrücke ruhten während der Weihnachtsfeiertage. Zwischen den Tagen sollen die Arbeiten fortgesetzt werden.

Lüdenscheid - Während der Weihnachtsfeiertage ruhten die Arbeiten unter der Rahmedetalbrücke, doch bis kurz vor Heiligabend wurde dort gearbeitet. Und auch zwischen den Tagen sollen die Arbeiten dort nach Informationen unserer Zeitung nicht ruhen. Neu eingerichtet wurde in den letzten Tagen eine Baustellenampel, die den Baustellenverkehr unter der Autobahnbrücke regelt. Da große Mengen an Erdmaterial von der Südseite der Brücke über die gesperrte Autobahn angeliefert werden und größtenteils aus dem Gewerbegebiet Rosmart stammen, wurde im Bereich der Altenaer Straße eine Ampel installiert, mit deren Hilfe die mit Erdreich beladenen geländegängigen Lastwagen (Dumper) auf Anforderung zur anderen Seite der Brücke gelangen können, um auch dort weiter an dem Fallbett zu arbeiten. So soll vermieden werden, dass der Anlieferungsverkehr die Nordseite zusätzlich belastet.

Durch die Kehrmaschine soll verhindert werden, dass die Straße zu sehr verschmutzt. © Dickopf, Georg

Eine Kehrmaschine sorgt regelmäßig dafür, dass die von den Straßenquerungen verschmutzte Altenaer Straße gereinigt wird (Foto links). Bekanntlich müssen unterhalb der Rahmedetalbrücke rund 140 000 Tonnen Erdmaterial für das Fallbett angeliefert und modelliert werden, damit die Autobahnbrücke bei der Sprengung weich fällt und sanft auf der riesigen Erdmatratze landet. Während auf der Nordseite noch Erdmassen angeliefert werden müssen, sind die Arbeiten am Fallbett auf der Südseite schon sehr weit vorangeschritten. Weitgehend fertiggestellt ist auch der mächtige Durchlass für den Rahmedebach, der durch sechs 1000er-Kanalrohre unter dem aufgeschütteten Fallbett hindurchgeführt wird. Bei der Sprengung wird dieser Bereich mit speziellen Erdwällen noch einmal extra geschützt. Zudem sorgt ein riesiges Fanggitter (Foto rechts) dafür, dass die Rohre bei etwaigen Hochwasserlagen nicht verstopft werden.