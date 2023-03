A45-Sperrung: Einzelhändler klagen über Polizeikontrollen

Von: Thomas Machatzke

Karola Mäckler (Sasse/links), Cezary Dobrowolski (Lukullus), Sunay Akbaba (Sasse) und Erol Biryar (Dimo Kiosk/fehlt) zeigen sich über die Verkehrskontrollen im Olpendahl sehr verärgert. © Cornelius Popovici

Die Anwohner wünschen sich im Olpendahl strenge Kontrollen, um die Anliegerregelung durchzusetzen. Die Händler sind genervt, sprechen davon, dass die Kundschaft Angst hat, zum Wehberg zu kommen.

Lüdenscheid – Alles ist eine Frage des Blickwinkels: Die Straße Im Olpendahl gehört zu jenen Anlieger-Straßen, aus denen die Stadt Lüdenscheid den Durchgangsverkehr in Zeiten der A45-Sperrung heraushalten will. Das wünschen sich die Anwohner so. Es trifft indes nicht nur den Durchgangsverkehr, sondern auch den gemeinen Lüdenscheider. Und es nervt inzwischen vermehrt die Geschäfte, die im kleinen Einkaufszentrum neben der Grundschule zu Hause sind.



Der Kiosk, der Büromarkt Sasse und das polnische Spezialitätengeschäft Lukullus sind durchaus darauf angewiesen, dass nicht nur die Anlieger der Straße den Weg zu ihnen finden. Sie kämpfen schon seit den Lockdowns zu Corona-Zeiten einen harten Kampf – und nun auf dem Rückweg zur Normalität ist eben nichts mehr normal im Olpendahl.

Cezary Dobrowolski vom „Polnischen Spezialitäten Lukullus“ nennt die Situation, die sich in den vergangenen Wochen verschärft habe, existenzbedrohend. Seit einigen Wochen würde die Polizei verschärft und mit einem deutlich größeren Aufgebot Kontrollen durchführen – zuletzt am Dienstag dieser Woche. Und dies wiederum schrecke seine Kundschaft ab.



Dobrowolski berichtet so von einem Kunden, der ein Bußgeld verhängt bekommen habe – mit dem Hinweis, dass man dies Bußgeld wieder zurücknehmen würde, wenn der Kunde seinen Einkaufsbeleg bei der Polizei vorzeige. „Das geht überhaupt nicht“, sagt Cezary Dobrowolski und schüttelt den Kopf. Gerade sein Geschäft zieht Kunden an, die sogar aus dem Umland nach Lüdenscheid kommen, weil es die speziellen Angebote von Lukullus eben nicht so leicht zu bekommen gibt wie anderswo. Aber wenn dann ein Auto mit Olper Kennzeichen vorfährt, habe es dieser Fahrer gegenüber der Polizei erst einmal schwer.

Überhaupt sei der Druck größer geworden, die Kundschaft habe in Teilen Angst, zum Wehberg zu kommen und einzukaufen. Nachfrage bei der Polizei: Ist tatsächlich zuletzt häufiger und strenger kontrolliert worden im Olpendahl? „Wir führen an der betroffenen Örtlichkeit kontinuierlich zeitlich begrenzte Kontrollmaßnahmen durch. In den vergangenen Wochen wurde die Kontrolldichte nicht erhöht“, stellte Polizeipressesprecher Lorenz Schlotmann fest.

Zu den Kriterien für entsprechende Kontrollen will die Polizei auf Nachfrage aus einsatztaktischen Gründen keine Angaben machen. Schlotmann stellt allerdings klar: „Nennt ein Fahrzeugführer ein Anliegen im entsprechenden Bereich, dazu zählt auch das Aufsuchen eines Geschäfts, kann er nicht für einen Verstoß gegen das Durchfahrtsverbot belangt werden. Im Rahmen einer Kontrolle würde ihm entsprechend die Weiterfahrt ungehindert gewährt werden.“



Polizei weist Vorwürfe zurück

Den Vorwurf, dass Bußgelder ausgesprochen worden sind mit der Maßgabe, sie gegen das Vorzeigen eines Einkaufsbelegs zurückzunehmen, weist Schlotmann zurück. „Ein solches Vorgehen ist nicht statthaft, da auf diese Weise die Beweispflicht umgekehrt werden würde“, stellt er fest, „sie würde also von der Polizei auf den Verkehrsteilnehmer übergehen. Das ist nicht zulässig. Uns sind entsprechende Fälle allerdings nicht bekannt.“



Insofern läuft aus Sicht der Polizei alles im geordneten Rahmen ab, es ergibt sich kein Grund zum Nachbessern. Für die Geschäftsleute im Olpendahl ist dies keine gute Nachricht, denn das subjektive Empfinden, dass die Situation mit den vorherrschenden Kontrollen der Polizei schlecht fürs Geschäft ist, bleibt.