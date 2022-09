A45-Sperrung: Diese Idee für Entlastung der Umleitungen wird in Berlin genau geprüft

Von: Thomas Machatzke

Ein Einbahnstraßenverkehr würde solche Situationen, in denen Lkw direkt begegnen, vermeiden. © Cedric Nougrigat

Kann ein Einbahnstraßenverkehr die Probleme auf den Umleitungsstrecken nach der A45-Sperrung lösen? Die Referate des Bundesverkehrsministeriums prüfen diese Idee nun.

Lüdenscheid – Es geht weiter: Im Lenkungsausschuss des Bundesverkehrsministerium zum Neubau der Talbrücke Rahmede hat der Bürgerbeauftragte Sebastian Wagemeyer die Idee der Lüdenscheider Unternehmerfamilie Müchler vorgetragen, die zur Entlastung der Umleitungsstrecken einen Einbahnstraßenverkehr angeregt hatte.

Die Idee wurde zur Prüfung in die Referate des Verkehrsministeriums in Berlin mitgenommen. „Dort wird der Vorschlag nun genau angeschaut und dann ein Ergebnis der Prüfung im Ministerium vorgestellt“, sagt Florian Müller.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete hatte auch eine Zeitschiene fürs weitere Vorgehen erfragen wollen, hat hierzu indes noch keine konkrete Auskunft erhalten.

Yanik Müchler hatte kürzlich im Gespräch festgestellt, dass es vor allem sehr enttäuschend sei, dass auf die Idee/Anregung eines Einbahnstraßenverkehrs keine Antwort von irgendwelchen Stellen, die sich mit dem Sachverhalt beschäftigen, gekommen sei.

Dies wird sich nun ändern. Nachdem die Chefs der Firma Kämper in der Rahmede (Kreuzung Altenaer Straße/Im Grund) ihre Pläne in einem Gespräch noch einmal Sebastian Wagemeyer und nun zudem Florian Müller vorgestellt hatten, wird die Idee nun direkt in Berlin zum Thema. Nicht nur, aber gerade für den Lkw-Verkehr hätte die Einbahnstraßenregelung aufgrund nicht mehr so enger Fahrspuren Vorteile.