A45-Sperrung: Deutlich mehr Verkehrsunfälle in Lüdenscheid

Von: Olaf Moos

Symbolfoto © Panthermedia/kuprevich

Es war bisher nicht mehr als eine sichere Vermutung, nun liegen konkrete Zahlen vor: Die Zahl der Verkehrsunfälle in der Kreisstadt ist seit der Sperrung der Rahmedetalbrücke deutlich angestiegen.

Lüdenscheid - Das geht aus einer Beantwortung einer Kleinen Anfrage hervor, die der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion, Klaus Esser aus Düren, Mitte Dezember an die Landesregierung gerichtet hatte.

Demnach haben sich auf Lüdenscheids Straßen in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres 258 Unfälle ereignet. Das sind 80 Kollisionen mehr als im gesamten Jahr 2021, was einer Zunahme um 31 Prozent entspricht.



Auf den durch Lüdenscheid führenden Landstraßen betrug der Anteil an der Gesamtzahl der Unfälle in der Zeit zwischen Januar und September des zurückliegenden Jahres 126. In den zwölf Monaten des Jahres zuvor krachte es auf Lüdenscheids Landstraßen hingegen „nur“ 80 Mal – die Steigerungsquote beträgt 36,5 Prozent.



Laut Antwort der Landesregierung, die sich in ihren Angaben auf Daten der Polizei NRW stützt, gab es zwischen 2017 und 2021 in der Kreisstadt keine Verkehrstoten zu beklagen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 verloren nach der Brückensperrung zwei Menschen bei Verkehrsunfällen ihr Leben. Beide Todesfälle ereigneten sich auf Landstraßen.



Besonders auffällig ist die Entwicklung der Zahl von Unfällen, bei denen Verkehrsteilnehmer in Lüdenscheid leicht verletzt wurden, also nach Kollisionen ambulant versorgt werden mussten. Hier kletterte die Fallzahl von 99 im Jahr 2021 auf 162 in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres. Statistisch gesehen ist bei dieser Unfallkategorie eine Steigerung von fast 39 Prozent zu verzeichnen.



Auf den Landstraßen in der Kreisstadt stieg die Quote der Verkehrsunfälle mit erheblichen Sachschäden in den Vergleichszeiträumen sogar von 18 auf 34, was sogar einer Zunahme um von rund 47 Prozent entspricht.



In der Vorbemerkung der Kleinen Anfrage der AfD heißt es unter anderem: „Die auswärtige Ausschusssitzung des NRW-Verkehrsausschusses am 30. November 2022 verdeutlichte die katastrophale Verkehrssituation in der Stadt Lüdenscheid sowie in der näheren Umgebung. Über Jahre werden Verkehrswege und Lebensverhältnisse der dort lebenden Bürger massiv beeinträchtigt.“



Die Aussichten auf den Zeitpunkt der Freigabe einer neuen Brücke und der zu erwartenden Entwicklung der Verkehrsströme in Lüdenscheid geben angesichts der Vorbemerkung der Kleinen Anfrage keinen Anlass zu Optimismus. „Gegenwärtig wird von einer Wiedererrichtungsdauer von mindestens fünf Jahren ausgegangen. Schon jetzt liegen Klagen der ansässigen Bürger im Hinblick auf gesundheitliche Einschränkungen und eine Unfallzunahme vor.“

Die Dauerbelastung der städtischen Straßen sowie anliegender Landesstraßen, heißt es weiter, „dürfte ebenfalls beträchtlich sein und in den kommenden Jahren noch zunehmen“.