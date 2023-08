Parlamentarischer Untersuchungsausschuss

+ © Thomas Machatzke Dr. Thorsten Kehe (rechts, daneben Dr. Frank Hoffmeister) berichtete im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss über die Sorgen des Klinikums. © Thomas Machatzke

Das Klinikum in Hellersen kämpft wie andere Branchen gegen den Fachkräftemangel. Ärzte wirbt man inzwischen im Ausland an, doch auch die bleiben oft nicht lange.

Lüdenscheid – Die Sorgen, die die Region im märkischen Südkreis und gerade in Lüdenscheid seit der Brückensperrung im Dezember 2021 hat, sind vielfältig. Neuerdings kommt eine neue hinzu: In den Ausführungen der Wirtschaftsvertreter Dr. Frank Hoffmeister, Christian Lepping und Dr. Ralf Geruschkat ging es am Mittwoch im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, genau wie in jenen von Meinerzhagens Bürgermeister Jan Nesselrath, um einen neuen Trend.

Auf eine „Zweitniederlassung jenseits der Brücke“ wies Nesselrath mit Blick auf das Unternehmen Otto Fuchs, den größten Meinerzhagener Arbeitgeber, hin. Kein Einzelfall. Die Sorge der „Zeugen des Geschehens“ im PUA: Das Rad wird sich hier möglicherweise auch dann nicht zurückdrehen lassen, wenn eine neue Talbrücke Rahmede stehen wird. Die Annehmlichkeiten für die Einpendler aus dem Ruhrgebiet, nicht mehr so weit fahren zu müssen, könnten erhalten bleiben. Für die Einpendler eine gute, für die Region keine so gute Sache.



Der Gewinn von Fachkräften zog sich eigentlich durch alle Berichte. Auch Dr. Thorsten Kehe, Geschäftsführer der Märkischen Kliniken, berichtete bei 30 Prozent Einpendlern unter den 2200 Mitarbeitern im Klinikum von einem „Fachkräftemangel an allen Ecken und Enden“.



A45-Sperrung: Der Kampf des Klinikums um neue Ärzte

Zwei besondere Aspekte benannte Kehe: Zum einen das Honorarpersonal, auf das das Klinikum immer stärker angewiesen sei, um die medizinische Versorgung sicherzustellen für die Region. „Bei Honorarpersonal muss das Klinikum 50 Prozent der Kosten selbst tragen, das geht aktuell um drei Millionen Euro im Jahr.“ Hier wünscht sich Kehe Unterstützung vom Staat.

Beim anderen Aspekt kann wohl selbst der Staat nicht helfen. Den Fachkräftemangel bekämpfe man in Hellersen auch vermehrt durch die Anwerbung von Ärzten aus dem Ausland. „Die haben natürlich dann noch keine Zulassung, also bilden wir sie sprachlich aus und bereiten sie fachlich auf die Prüfung vor“, stellte Kehe fest. Dann aber würden viele dieser Ärzte in andere Bundesländer abwandern, weil dort die Prüfung leichter zu schaffen sei. Also habe man davon am Ende auch nicht so viel wie erhofft.



Kurzum: Der Fachkräftemangel bleibt ein großes Thema. Fürs Klinikum, für die Pflegedienste, für die Industrie. Die brachte am Mittwoch natürlich auch noch einmal den volkswirtschaftlichen Schaden aufs Tapet und forderte neben den Krediten des Landes auch Hilfen für die kleinen Unternehmer, denen nur mit Krediten nicht geholfen ist. Dr. Ralf Geruschkat brachte für die SIHK zudem ins Gespräch, die Gewerbesteuerhebesätze für die Region zu senken, um den Unternehmen so zu helfen. Die finanzielle Lücke bei den Kommunen müssten Land oder Bund schließen. Es wäre ein Baustein, einer ehemals blühenden Industrieregion in einer nicht selbst verschuldeten Krise zu helfen.