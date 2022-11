Wichtige Funktion seit A45-Sperrung: Das ist die neue Leiterin des Brückenbauer-Büros

Klaudia Scheer ist die neue Leiterin des Brückenbauer-Büros. © Sven Prillwitz

Beim Spitzengespräch in der vergangenen Woche hatte Lüdenscheids Bürgermeister Sebastian Wagemeyer bereits verkündet, dass die Leitung des Brückenbauer-Büros nahtlos wiederbesetzt werde – ohne allerdings einen Namen zu nennen. Am Montag teilte die Stadt nun mit, dass Klaudia Scheer die Nachfolge von Mario Bredow antritt.

Lüdenscheid – „Mit Klaudia Scheer haben wir eine sehr kompetente Nachfolgerin für Mario Bredow gefunden“, sagt Wagemeyer. Dadurch dass die Lüdenscheiderin ihre neue Stelle bereits angetreten sei, könne sie noch einige Wochen zusammen mit dem scheidenden Büroleiter Mario Bredow arbeiten. Dieser verlässt die Stadt Lüdenscheid im Dezember, um ab 1. Januar 2023 das Amt als Beigeordneter bei der Stadt Overath anzutreten.



Klaudia Scheer sei in der Vergangenheit beim Werdohler Bahntechnik-Unternehmen Vossloh für die Abwicklung nationaler und internationaler Projekte zuständig gewesen. Die langjährige Erfahrung aus den Bereichen Projektmanagement, Transport und Logistik wolle sie nun für das Brückenbauer-Büro und damit für den Bürgerbeauftragten für den Ersatzneubau der Talbrücke Rahmede einbringen. Ihr Netzwerk aus der Logistikbranche möchte sie dafür nutzen.



Erfahrung aus nächster Nähe

Der erfahrenen Projektmanagerin seien die Probleme an der Umleitungsstrecke gut bekannt, denn sie wohne in direkter Nachbarschaft am Vogelberg. „Daher kenne ich die Anliegen der Anwohner, aber auch die der anliegenden Firmen und kann die Sorgen und Nöte verstehen“, wird die künftige Büroleiterin in der Mitteilung der Stadt zitiert.



Ihre Hauptaufgabe sehe die 59-Jährige darin, mit allen Akteuren daran zu arbeiten, den Umleitungsverkehr durch Lüdenscheid zu reduzieren. „Außerdem möchte ich die erfolgreiche Arbeit des Brückenbauer-Büros fortsetzen und den Dialog mit allen Beteiligten suchen“, sagt Klaudia Scheer.