A45-Sperrung: Bund besteht auf Planfeststellung für Brücken-Neubau - Klage droht

Von: Jan Schmitz

Seit einigen Tagen geht bereits das Gerücht um, dass der BUND eine Klage gegen den Neubau der Talbrücke Rahmede vorbereitet. Eine aktuelle Mitteilung ist ein weiteres Indiz.

Klaus Brunsmeier, Vorstandsmitglied beim NRW-Landesverband des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, hatte Ende März in einer öffentlichen Versammlung im Kulturhaus Lüdenscheid versprochen, dass der BUND den Talbrücken-Neubau in Lüdenscheid nicht beklagen werde. Nun mehren sich die Anzeichen, dass der BUND den eingeschlagenen Weg der Autobahn GmbH auf dem Weg zu einem schnellstmöglichen Neubau doch gerichtlich überprüfen lassen könnte. Wie berichtet, plant die Autobahn GmbH die Genehmigung als Fall unwesentlicher Bedeutung. Dafür hatte die Autobahn GmbH unter anderem bereits Ersatzmaßnahmen für Haselmäuse und Fledermäuse umgesetzt.

In einer am Freitag (11. November) veröffentlichten Mitteilung des BUND NRW anlässlich des bevorstehenden Spitzentreffens zur A 45–Talbrücke Rahmede am 15. November in Lüdenscheid erneuert der NRW-Landesverband des BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) seine Kritik an den Planungsdefiziten und fordert ein Umsteuern. Dann kommt der Satz, der in den Planungsbehörden als Drohung verstanden werden kann: „Der Verzicht auf das planungsrechtlich erforderliche Planfeststellungsverfahren für den Erweiterungsneubau der maroden Autobahnbrücke erweist sich zunehmend als Hindernis für eine schnelle und rechtssichere Beseitigung der katastrophalen Verkehrssituation.“

Der Bund verwies auf die Verhandlungen mit betroffenen Eigentümern, die sich inzwischen so lange hinzögen, „dass die von Verkehrsminister Wissing angekündigte Sprengung im Jahre 2022 nicht mehr möglich zu sein scheint“. Im Verkehrsausschuss des Landtags NRW am 26. Oktober habe die Autobahn GmbH zudem eingeräumt, dass weiterhin Grundstücksfragen im Zusammenhang mit dem Sprengabbruch und der Baugenehmigung offen seien.

„Die aktuellen Aussagen der Autobahn GmbH zeigen, dass Schnellschussverfahren, nicht zwingend auch schnellere Genehmigungen nach sich ziehen,“ fühlt sich BUND-Landesvorstandsmitglied Klaus Brunsmeier in seiner Sichtweise, die er auch im Interview mit unserer Zeitung deutlich machte, bestätigt. „Anstatt lange über eine Planfeststellungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung zu debattieren, hätte man es schon längst parallel in Angriff nehmen können.“

Dies auch deshalb, da der Gesetzgeber mit Paragraf 17 Absatz 2 Fernstraßengesetz die Möglichkeit bietet, bei einem eingeleiteten Planfeststellungsverfahren frühzeitig mit vorbereitenden Maßnahmen beginnen zu können, heißt es beim BUND. Die Autobahn GmbH hatte schon im März der These widersprochen: Der Beginn des Talbrücken-Neubaus sei erst nach Vorliegen des Planfeststellungsbeschlusses möglich.

Der BUND bleibt aber dabei: „Noch ist Zeit zum Umsteuern. Die Vorteile der Konzentration aller Planunterlagen und Genehmigungen durch ein Planfeststellungsverfahren liegen auf der Hand“, sagt Brunsmeier.

Der BUND fordert daher vor dem Spitzentreffen, ab sofort Baumaßnahmen nur noch mit den Bündelungs- und Beschleunigungsmöglichkeiten einer Planfeststellung an der A45 zuzulassen. So würden nicht nur die Interessen Einzelner, sondern alle Anforderungen an eine moderne Straßenplanung gesichert. Dazu gehörten der Klimaschutz, der Immissionsschutz aller betroffenen Anlieger, der Natur- und Gewässerschutz sowie neue Anforderungen an das Bauvorhaben.

So schlägt der BUND vor, obligatorisch zu prüfen, inwieweit erneuerbare Energien in Form von Solarpaneelen an den Hängen und Böschungen oder Lärmschutzeinrichtungen oder auf Teilüberdachungen realisiert werden können. Jeder Bauherr eines Einfamilienhauses müsse einen solchen Nachweis bereits heute erbringen, so die Umweltschützer. Als besonders wichtig sieht der Bund die Möglichkeit an, dass mit einer Planfeststellung auch der Ausweichverkehr mit Lkw-Gewichtsbeschränkungen, Nachtfahrverboten, und Tempo 30-Zonen besser reguliert werden könnte.

Dazu kommen weitere neue Entwicklungen auf die A45 zu. Die aktuellen Verkehrszählungen der Bundesanstalt für Straßenwesen (bast) würden laut BUND die Notwendigkeit eines sechsspurigen Ausbaus der Autobahn nicht rechtfertigen können. Es sei durchaus wahrscheinlich, dass im nächsten Bundesverkehrswegeplan die A 45 nur noch 4-spurig dargestellt wird, einzelne Brücken aber bereits im Vorgriff ohne Planfeststellung einfach 6-spurig ausgebaut wurden. Die Talbrücke Rahmede ist fünfspurig, sie soll auch fünfspurig genehmigt werden. Gleichwohl ist sie breit genug geplant für eine spätere sechsspurige Nutzung.