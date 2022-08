A45-Sperrung: Bürgerinitiative kritisiert Wissing - „Halbherzig“

Von: Thomas Machatzke

Die Bürgerinitiative ließ beim Besuch von Dr. Volker Wissing ordentlich Dampf ab - und hat nun in einem offenen Brief nachgelegt. © Cedric Nougrigat

Die A45-Bürgerinitiative zeigt sich in einem offenen Brief an den Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing enttäuscht über dessen Besuch in Lüdenscheid.

Lüdenscheid – „Ihr Besuch in Lüdenscheid hat nichts verändert. Unsere Region hat ihren Besuch nach fast neun Monaten Sperrung der Brücke förmlich herbeigesehnt. Jeder Anwohner, jeder Betroffene wollte, dass sie sich ein Bild der Lage in und um Lüdenscheid machen. Man wollte, dass sie erleben, wie lange man braucht, um von A nach B zu kommen“, schreibt die Bürgerinitiative, „man wollte, dass sie sehen, hören und riechen, wie hochgradig belastend die Umleitungsstrecke in Lüdenscheid für alle Anwohner ist. Man hat versucht, ihnen zu erklären, wie belastend die Situation auch für Unternehmer und Gewerbetreibende ist. Alle Einwohner in und um Lüdenscheid haben gehofft, dass sich durch Ihren Besuch etwas verbessert und unsere Region wieder zur Ruhe kommt. Nichts von alledem wird passieren.“

Das Urteil der Bürgerinitiative ist vernichtend: Eine Einsicht, dass sich in Lüdenscheid und Umgebung dringend etwas ändern muss, sei letztendlich bei Wissing nicht zu erkennen gewesen. Die Aussage des Autobahn-GmbH-Geschäftsführers Stephan Krenz, die vorübergehende Umleitung sei jetzt dauerhaft, sei ein Schlag ins Gesicht aller Bürger Lüdenscheids gewesen.



„Wir als Bürgerinitiative können und werden uns mit diesen schon fast verhöhnenden Floskeln nicht abfinden“, bezieht die Gruppe klar Stellung. „Hier stirbt eine ganze Stadt. Hier werden Menschen krank, verursacht durch den permanenten Lärm und Abgase. Es sieht so aus, als würde Lüdenscheid bewusst einem höheren Ziel geopfert, und das werden wir nicht hinnehmen. Wir werden für unser Recht kämpfen und dafür, dass der Durchgangsverkehr über die Autobahnen A1, A3 und A4 umgeleitet wird. Auch die B54 im Volmetal darf nicht zur Umleitungsstrecke werden.“



Der Gedanke der Bürgerinitiative: Wenn es geschafft würde, die A45 für fünf Jahre weitestgehend zu sperren, so könnten alle Brücken auf der Sauerlandlinie in der Zeit saniert werden. „Eine funktionierende Infrastruktur ist überlebenswichtig für Deutschland als Transitland und unseren Wirtschaftsstandort. Im Zuge der Ukraine-Krise wurde beschlossen, dass die Bundeswehr ein zusätzliches Budget von 100 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt bekommt. Für Kriegsgerät ist Geld genug da, aber für die Menschen vor Ort wird kein Geld bereitgestellt – wir haben eine Infrastrukturkrise.“



Wissing trage die Verantwortung für gesundheitliche Schäden der Menschen an der Umleitungsstrecke in Lüdenscheid, behauptet die Gruppe, und weiter: „Sie tragen die Verantwortung, wenn Betriebe in der Region keine Fachkräfte mehr bekommen und entweder schließen müssen oder aber aus der Region abwandern. Sie tragen die Verantwortung für die erwerbslosen Menschen in der Region. Ihr Name wird künftig mit diesen Themen fest verknüpft sein.“



Klare Ansage: „Wir werden uns zu wehren wissen!“

Die Gruppe wirft Wissing vor, bei Spitzengespräch, Pressekonferenz und Bürgergespräch auf dieselben Fragen unterschiedlich geantwortet zu haben – „der Situation entsprechend“. Sie erinnert den Bundesverkehrsminister in dem Brief an seine Antwort auf die Frage von Dr. Wortberg („Stellen Sie das Recht auf körperliche Unversehrtheit der Bürger höher als das Recht der Bürger auf die freie Wahl der Straßen?“). Wissing hatte mit Ja geantwortet.



„Ganz Lüdenscheid und besonders alle betroffenen Anwohner hoffen nun, dass Sie diese Antwort ehrlich gemeint haben“, erklärt die Bürgerinitiative, „wir möchten Ihnen versichern, dass wir Anwohner und unsere Bürgerinitiative uns nicht mit halbherzigen Entscheidungen abfinden werden. Wir werden uns zu wehren wissen! Lassen Sie es nicht so weit kommen. Sorgen Sie dafür, dass der Transit-Verkehr durch Lüdenscheid gestoppt wird, damit Lüdenscheid eine Zukunft hat.“