A45-Sperrung: Brückenprüfung unter weiterer Autobahnbrücke

Von: Jan Schmitz

An der Brücke der L692 über die A45 fand am Donnerstag die Brückenhauptprüfung statt. Dafür kam ein sogenanntes Brückenuntersichtgerät zum Einsatz. © Cedric Nougrigat

Seit der A45-Sperrung ist die Belastung der Autobahnbrücke an der L692 stark angestiegen. Am Donnerstag nahmen Mitarbeiter eines Ingenieurbüros die Bogenbrücke aus den 1960er-Jahren in Augenschein.

Lüdenscheid – Anlass ist die Brückenhauptprüfung, die für die L692 turnusgemäß in diesem Jahr anstand und bereits in der vergangenen Woche begann. Wegen des Winterwetters musste sie jedoch unterbrochen werden.

Am Donnerstag kam nun ein sogenanntes Brückenuntersichtgerät zum Einsatz, das auf einem Lkw montiert ist. Mit ihm kommt der Prüfer an jede Stelle unter der Brücke. Mithilfe von Hammerschlägen wird dabei der Zustand bewertet und jeder Mangel oder Schaden dokumentiert. Der Bericht des Brückenprüfers und die Zustandsnote (2017: 2,7) sind Grundlage für mögliche Sanierungsmaßnahmen.

