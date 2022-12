A45-Sperrung: Begrenztes Lkw-Durchfahrtsverbot ruft harsche Kritik hervor

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Lkw-Verkehr im Lüdenscheider Vorort Brügge: Wenn das Lkw-Fahrverbot für den überregionalen Verkehr auf der Bedarfsumleitung ausgesprochen wird, dürfte das Lkw-Aufkommen in Brügge noch deutlich höher werden. © Machatzke, Thomas

Das Lkw-Durchfahrtsverbot auf der Bedarfsumleitung macht längst nicht alle glücklich. Die Politik findet die Regelung zu eng gefasst. Die Anwohner in Brügge befürchten Schlimmes. Und Bürgermeister Wagemeyer will auf keinen Fall einen Schnellschuss.

Lüdenscheid – „Am liebsten gestern“, hatte Mario Bredow, Leiter der Brückenbauer-Büros, am Dienstag darauf geantwortet, wann das Lkw-Verbot auf der Bedarfsumleitung in Lüdenscheid umgesetzt werden könnte. Beim Bürgerbeauftragten für den Neubau der Talbrücke Rahmede, Sebastian Wagemeyer, hörte sich das am Mittwoch etwas zurückhaltender an.



„Natürlich möchten wir das geplante Verbot für den reinen Lkw-Durchgangsverkehr, der Lüdenscheid und die Region komplett umfahren könnte und soll, so schnell wie möglich einführen, um die Menschen an der Umleitungsstrecke ein Stückweit zu entlasten“, stellte Wagemeyer fest.

„Allerdings gibt es bei der Umsetzung einer solchen Regelung sehr viel zu beachten und zu klären, vor allem in rechtlicher und organisatorischer Hinsicht. Zumal dieses Verbot nicht nur Lüdenscheid, sondern die gesamte Region betrifft, also auch unsere Nachbarkommunen und die Wirtschaft. Uns ist es wichtig, mit allen Beteiligten zu sprechen und alle Perspektiven zu kennen. Wir brauchen eine vernünftige und rechtssichere Klärung aller offenen Fragen. Einen Schnellschuss, der schnell wieder kassiert werden würde, können wir uns nicht erlauben.“



Nachjustieren im Fall des Falles: Wie schnell ist schnell?

So weit Lüdenscheids Bürgermeister, der die Beschränkung eines Lkw-Verbots auf die reine Bedarfsumleitung nicht näher kommentierte. Das taten gleichwohl andere. Sein SPD-Parteifreund und Landtagsabgeordneter Gordan Dudas zum Beispiel. „Mit dieser Situation können wir nicht zufrieden sein“, stellte Dudas mit Blick darauf fest, dass der Lkw-Verkehr dann womöglich durchs Volmetal, aber auch verstärkt über die Talstraße und die Herscheider Landstraße in Richtung Lüdenscheid Süd laufen dürfte.

„Es ist nicht das, was wir uns versprochen haben. Die regionalen Durchfahrten einfach auf andere Straßen zu verlegen, das kann doch nicht die Lösung sein. Man wird dies zum Beispiel im Volmetal unverzüglich neu bewerten müssen, wenn es so kommt, um auch dort dann zu Lkw-Fahrverboten zu kommen. Die Frage ist, in welchem Zeitraum. Das darf nicht so lange dauern wie an der Lennestraße!“

Dudas übte im Kontext auch Kritik an NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, der die Nachricht vom Lkw-Fahrverbot verkündet, die pikanten Details der neuen rechtlichen Einschätzung aber nicht benannt habe. „Es ist sehr bedauerlich, aber auch bezeichnend, dass er das nicht erklärt hat“, stellte Gordan Dudas fest, der das nicht für Zufall hält.



Offene Fragen: Was ist Quellverkehr?

Der CDU-Landtagsabgeordnete Ralf Schwarzkopf zeigte sich auch nicht zufrieden, schlug gleichwohl moderatere Töne an. „Dass ein Verbot nun möglich ist, das ist erst einmal wichtig und gut“, stellte er mit Blick auf die Anwohner an der Lennestraße fest. „Aber wir hätten uns natürlich auch gewünscht, dass es dieses Verbot auch auf den Parallelstrecken im Volmetal und auf der Landstraße zwischen Kierspe und Halver gegeben hätte. Man wird vom ersten Tag an genau hinschauen müsssen, um dann reagieren zu können. Es ist sicherlich nicht die schönste Lösung, aber es ist besser als gar keine Lösung.“



Schwarzkopf bemängelt wie Dudas, dass im Grunde auch jetzt noch nicht alle Detailinformationen zu den geplanten Verboten auf dem Tisch liegen, seine Kritik geht allerdings in Richtung Lennestraße. „Wir leisten uns für teuer Geld ein Brückenbauer-Büro und mutmaßen und rätseln jetzt trotzdem, was genau kommen wird. Hier hätte das Büro für mehr Klarheit sorgen müssen“, stellte der Christdemokrat fest. Klarheit nicht nur über gesperrte Straßen, sondern auch über die Definition, wer zum Ziel- und Quellverkehr gehört.

Ein Unternehmer aus dem Mittelstand, der in Iserlohn zu Hause ist, pendelt mit seinen Lkw regelmäßig nach Nordhessen. „Soll der nun etwa über Köln fahren müssen?“, fragt Schwarzkopf rhetorisch. Die SIHK hatte zuletzt auch von einer Spedition mit Hauptstrecke zwischen Hagen und Plettenberg berichtet. Quellverkehr? Es ist offen, keiner hat es bisher klar gesagt. Nur so viel verlautete aus SIHK-Kreisen: Vor der Bekanntgabe des Lkw-Verbots hat von Land und Bund niemand das SIHK-Angebot, bei Details gerne beratend tätig zu sein, angenommen.



Praktische Ideen für die B54: Eine neue Fahrspur?

Einer, der auch lange für die CDU im Stadtrat saß und dort vor allem die Belange der Brügger Bürger vertreten hat, ist Rüdiger Ochel. Ochel wohnt direkt an der B54, er schaut jeden Tag auf den Verkehr. „Eigentlich ist das schon jetzt eine Katastrophe“, sagt der Senior. „Wie es demnächst aussehen wird, das will ich mir gar nicht ausmalen. Die Autos stauen sich mittags schon jetzt zurück bis zum Sportplatz. Und richtig viel mehr wird es ja erst werden, wenn man im Frühjahr auch noch die Fahrbahnabsenkung in Oberbrügge fertig hat.“ Ochel beobachtet die Szenerie und würde sich wünschen, dass zwischen der Ortsausfahrt in Brügge und der Aral-Tankstelle eine weitere Spur in Richtung Lüdenscheid eingerichtet würde. So könnte man die Autos, die in Richtung Lüdenscheid auf die Talstraße abbiegen wollen, von den Autos, die weiter in Richtung Meinerzhagen wollen, trennen können. „Breit genug ist es da eigentlich, es wäre ja nur ein Provisorium“, sagt er. Vielleicht ein Mittel, um die künftige Belastung ein wenig zu mindern.



Heidi Skorupa, die heute den Stadtteil Brügge für die SPD im Rat der Stadt vertritt, wünscht sich, dass schnell „nachjustiert“ wird, wenn es tatsächlich so kommen sollte, dass die B54 eine Art neue Hauptumleitung werden würde. „Das wäre eine Situation, mit der wir in Brügge nicht gut leben könnten. Die gesamte Infrastruktur ist ja im Ort: Sparkasse, Apotheke, Geschäfte“, sagt Skorupa. „Natürlich wünschen wir uns alle, dass der Verkehr weiträumiger umgeleitet wird. Aber viele befürchten, dass es nun viel schlimmer werden wird.“ Skorupa bleibt Realistin: „Wir wissen alle, was wir nicht wollen, aber wir wissen auch nicht, was die Lösung ist. Wir werden Kompromisse finden müssen.“



Sorgen machen sich viele Bürger auch, weil gerade die Herscheider Landstraße quasi die Autobahn für den Notdienst in Richtung Klinikum Hellersen ist. Wie sollen die RTW mit Notfällen durchkommen, wenn in Zukunft Lkw die enge Herscheider Landstraße verstopfen? Dass der Bürgermeister keine Schnellschüsse will, ist zumindest in diesem Kontext eine gute Nachricht.

Märkischer Kreis mitten in der Prüfung „Auch der Märkische Kreis hätte sich eine großflächigere Umleitung möglichst im Norden ab dem Westhofener Kreuz über die A1 und im Süden ab dem Kreuz Olpe über die A4 gewünscht. Das scheint nach Aussagen des Bundes rechtlich nicht möglich zu sein“, nimmt die Pressestelle des Kreises Stellung zu einer Anfrage bezüglich des avisierten Lkw-Fahrverbots für den überregionalen Verkehr.

Es sei enorm wichtig, den überregionalen Schwerlastverkehr möglichst aus der Stadt und der gesamten Region fernzuhalten. Es gebe aber nach wie vor Abstimmungsbedarf mit den umliegenden Städten und Gemeinden, auf die diese Entscheidung erhebliche Auswirkungen haben könnte. Klar sei: „Wir wollen die Menschen in Lüdenscheid und Umgebung entlasten. Eine Verdrängung des Verkehrs und eine zusätzliche Belastung anderer Städte und Gemeinden darf es nicht geben. Wir werden den engen Austausch mit der Bezirksregierung, den Kommunen und der Kreispolizeibehörde fortsetzen und an einer guten Lösung arbeiten.“

Ein Datum für eine mögliche Umsetzung wollte der Kreis nicht benennen: „Allen Akteuren ist der dringende Handlungsbedarf absolut bewusst. Für die geforderte Anordnung hat die Stadt Lüdenscheid am Montagabend die Informationen und Entscheidungsgrundlagen der Kreisverwaltung vorgelegt. Diese werden jetzt fachlich geprüft, und zwar so schnell wie möglich. Die Maßnahme muss rechtssicher und in der Region abgestimmt sein.“