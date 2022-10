A45-Sperrung: Ausweichstrecke wird ab Montag gesperrt

Von: Stefan Herholz

Zur Vorbereitung auf die Brückensprengung hat auch Enervie eine neue Ortsnetzstation an der Altenaer Straße gebaut. Ab Montag soll außerdem die Straße „Im Wiesental“ für eine Hangrodung zeitweise gesperrt werden. © Cornelius Popovici

Für die anstehende Sprengung der A45-Talbrücke Rahmede muss ein Fallbett angelegt werden. Um diese Arbeiten vorzubereiten, werden die beiden Hänge rechts und links der Altenaer Straße derzeit gerodet.

Lüdenscheid - Für die Fällarbeiten auf dem Nordhang an der Altenaer Straße muss die Straße „Im Wiesental“ ab Montag zeitweise gesperrt werden, kündigte die Autobahn Westfalen GmbH am Donnerstag an.

Während der Vollsperrung können die Anwohner die Straße „Im Wiesental“ aus dem Norden bis Hausnummer 13 befahren. Von der Altenaer Straße werde die Zufahrt komplett gesperrt. Die täglichen Arbeiten sollen von 7 bis 18 Uhr stattfinden und sind für die Zeit von Montag, 17. Oktober, bis Montag, 24. Oktober, vorgesehen. Wegen der sehr eng bemessenen „Bauzeit“ könne es jedoch sein, dass die Sperrung verlängert werden müsse.



Die Abfuhrzeiten der Müllabfuhr am Donnerstag, 20. Oktober, seien laut Autobahn Westfalen GmbH gewährleistet. Die Vollsperrung werde an diesem Tag erst ab 8.30 Uhr greifen, der Müll in der Zeit zwischen von 7 bis 8.30 Uhr abtransportiert.



Die ausführende Firma sei angewiesen, Fußgänger passieren zu lassen, wenn dies gefahrlos möglich ist. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, an der Arbeitsstelle sehr vorsichtig zu sein und den Kontakt zu den Mitarbeitern der ausführenden Firma zu suchen, um die Arbeitsstelle gefahrlos passieren zu können.