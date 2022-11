A45-Sperrung: Anwohner genervt - Rathmecker Weg und Dickenberg als Abkürzung „missbraucht“

Von: Olaf Moos

Anliegerin Dagmar Brisch (Bild) und ihre Nachbarn beobachten „ein weiter steigendes Verkehrsaufkommen und zu wenige Kontrollen“ auf dem Rathmecker Weg. © Olaf Moos

Dagmar Brisch hat immer gerne am Rathmecker Weg gewohnt, sagt sie. Die 58-Jährige und ihr Ehemann Frank Vogl haben ihr Haus und Grundstück chic hergerichtet und die Ruhe im Lüdenscheider Norden genossen. Mit der Ruhe ist es seit der Sperrung der Brücke nun auch in der Anliegerzone Rathmecke aus und vorbei.

Lüdenscheid -„Es hat sich offenbar herumgesprochen, dass man hier prima den Weg zur Autobahnauffahrt abkürzen kann.“ Nun fordern die Anwohner verkehrsberuhigende Maßnahmen. „Alles redet über die Lennestraße, den Brockhauser Weg, übers Olpendahl oder Eggenscheid.“ Doch der Rathmecker Weg, so der Eindruck der 58-Jährigen, spiele in der Öffentlichkeit wohl keine Rolle.

Dabei sind die Probleme für die Nachbarn vielschichtig. Der Durchgangsverkehr habe sich seit Anfang Dezember 2021 „mindestens verdreifacht“. Darunter leide die Fahrbahn, die zunehmend Abbrüche und Schlaglöcher aufweise.



Viele der Autofahrer, die vom Rahmedetal verbotenerweise über den Dickenberg zur A45 kurven, seien zu schnell. Frank Vogl (59) sagt: „Die überholen sich sogar gegenseitig, dabei ist es hier so eng.“ Der Durchgangsverkehr werde einfach zu selten kontrolliert.



Zahlreiche Nachbarn haben nach Dagmar Brischs Beobachtungen wegen des starken Verkehrs zudem Probleme, mit dem Auto das eigene Grundstück zu verlassen. Und die Kinder des Stadtteils, unter ihnen Schützlinge einer Wohngruppe des SOS-Kinderdorfs, müssten „höllisch aufpassen“, wenn sie zum nahen Spielplatz oder zum Bolzplatz laufen.



Als der STL für die Anlieger lärmschonende Unterflur-Altglascontainer gebaut hat, keimte ein wenig Hoffnung auf. Dagmar Brisch erinnert sich an die neue Asphaltierung auf dem Platz vor den Containern. „Da dachte ich schon: Toll, jetzt sanieren sie unsere Straße.“ Doch als der Platz fertig war, „sind die mit ihren Teermaschinen wieder abgehauen“.



Viel ist es nicht, was sich die Anlieger für den Rathmecker Weg wünschen. „Im Wiesental“, sagt Frank Vogl, „haben sie Berliner Kissen auf die Fahrbahn genagelt. So was bräuchten wir hier auch.“



Nach Auskunft aus dem Rathaus haben die Verkehrsplaner den Rathmecker Weg als Problemzone „nicht aus den Augen verloren“, sagt Stadtpressesprecher Sven Prillwitz. „Das Problem ist bekannt.“ Der Einbau von Berliner Kissen habe jedoch nur „punktuelle Auswirkungen auf das Tempo“, reduziere aber nicht den Durchgangsverkehr. Da helfen laut Prillwitz „nur mehr Kontrollen“. Kontrollen des fließenden Verkehrs seien in erster Linie die Aufgabe der Polizei.