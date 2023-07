A45-Sperrung: Anwohner fordern Rotblitzer auf der Autobahn

Von: Thomas Machatzke

Die A45-Bürgerinitiative erinnert daran, dass „nur durch kontinuierliches Betreiben der Bürgerinitiative A45 dieses Durchfahrtsverbot nicht nur in den Köpfen der verantwortlichen Politiker und Behördenleiter endlich angekommen, sondern letztendlich auch durchgesetzt“ worden sei. © Nougrigat

Das Lkw-Durchfahrtsverbot hat zuletzt zu einer spürbaren und messbaren Verbesserung der Situation auf den A45-Bedarfsumleitungen geführt. Die A45-Bürgerinitiative bleibt gleichwohl am Ball, hat nun einen Katalog an Anregungen und Forderungen formuliert.

Lüdenscheid – Die A45-Bürgerinitiative hat nun über ihr Mitglied Peter Becker einen Katalog an Vorschlägen ans Brückenbauer-Büro geschickt, um die Situation weiter zu verbessern. Es gehe ihr darum, schreibt die BI, den bestehenden Dialog konstruktiv fortzusetzen.

Fernab des Durchfahrtsverbots gibt es zwei Kritikpunkte: Zum einen berichtet Becker für die BI von Beobachtungen, die auch von Aussagen zahlreicher Verkehrsteilnehmer bestätigt worden seien, dass an der Abfahrt der A45 Nord in Richtung Lüdenscheid/Bedarfsumleitung an der dort installierten Ampelanlage, die immer nur ein Fahrzeug passieren lässt, die Rotphasen vielfach missachtet würden. „Da diese verkehrsrechtliche Missachtung keinerlei Ahndung durch die Polizeibehörde findet, also keinerlei Sanktion stattfindet, ist die beabsichtigte Wirkung dieser Ampel so gut wie sinnlos“, schreibt Becker, „daher ist dringend anzuraten, hier einen Rotblitzer zu installieren, der die bei Rot durchfahrenden Fahrzeuge erfasst, damit es zu einer Bestrafung kommt.“ Die Bürgerinitiative regt an, die dadurch generierten Einnahmen sinnvoll für die Sanierung der Lüdenscheider Verkehrswege zu nutzen.

Bestehende Tempolimits werden kontinuierlich missachtet

Zweiter Kritikpunkt: Die momentan bestehenden Tempolimits (30 km/h) würden kontinuierlich und im zunehmenden Maße von einigen Pkw- wie Lkw-Fahrern missachtet. „Vorausfahrende Fahrzeuge, die sich an die Geschwindigkeitsregeln halten, werden überholt, bedrängt (dichtes Auffahren, Lichthupen) und damit genötigt“, stellt die Bürgerinitiative fest, „deshalb kommt es häufig zu sehr gefährlichen Situationen. Besonders ist hier die Altenaer Straße und Im Grund zu nennen. Auf der letztgenannten Straße werden sogar mehrere Fahrzeuge, die sich an das Tempolimit halten, in Kolonne überholt und mit Hupen bedacht. Das wiederum führt zu weiteren Belastungen der Anwohner.“

Welche Maßnahmen, außer den punktuell stattfindenden Tempokontrollen mittels des Enforcement-Trailers, angedacht seien, um diese Verkehrsgefährdungen einzudämmen, möchte die BI gerne wissen.

Beim Durchfahrtsverbot für Lkw kritisiert die Bürgerinitiative bei allem Lob für die damit erzielten Erfolge den „eindeutigen Bezug des Bürgerbeauftragten“ und erinnert daran, „dass nur durch kontinuierliches Betreiben der Bürgerinitiative A45 dieses Durchfahrtsverbot nicht nur in den Köpfen der verantwortlichen Politiker und Behördenleiter endlich angekommen, sondern letztendlich auch durchgesetzt worden“ sei. Die Bürgerinitiative mahnt an, dass dieser nun erzielte Erfolg nicht gefährdet werden dürfe. Sie wünscht sich, dass die Lkw-Verkehrskontrollen mit nicht nachlassendem Engagement (Zeit, Anzahl der Polizisten) durchgeführt und Sanktionen (Rückleiten und Geldstrafen) dauerhaft ausgesprochen werden sollen. Sie wünscht sich zudem eine transparente Veröffentlichung der erstellten Statistik (registrierte, kontrollierte, abgewiesene Fahrzeuge, Beifang – ohne Fahrberechtigung, Alkohol und Drogen am Steuer, Mängel an Fahrzeugen, fehlerhafte Beladung) – und eine Information über die Maßnahmen, die daraus abgeleitet werden. Damit nicht genug, dürfe die Zahl an Ausnahmegenehmigungen nicht weiter inflationsmäßig steigen.

Angekündigte Messgeräte seien bisher nicht installiert worden

An relevanten Stellen an der Umleitungsstrecke wünscht sich die BI Messgeräte, die die Geschwindigkeit messen und anzeigen (zum Beispiel grüner, roter Smiley). Und dann erinnert die BI auch daran, dass die Stadt bereits im Dezember Rotblitzer an relevanten Kreuzungen (Im Grund/Altenaer Straße, Altenaer Straße/Lennestraße und Worthkreuzung) angekündigt habe. Diese seien bis heute nicht installiert worden. Tatsächlich ist vom damals zur Gegenfinanzierung des Kommunalen Ordnungsdienstes angedachten Gesamtpaket nur ein mobiler Trailer umgesetzt.

„In Gesprächen mit Dr. Dorner-Hörig von der Agentur MitMacht GmbH waren Vorschläge erarbeitet worden, um die verschiedenen Navigationssysteme entsprechend des Durchfahrtverbots für Lkw mit Informationen zu versorgen, die auf die Verkehrsbehinderungen in und um Lüdenscheid hinweisen“, erinnert die Bürgerinitiative zudem. „Hier haben wir nichts mehr in Sachen Lösungsideen gehört. Wie ist hier der Stand der Dinge?“ Dazu seien die Ausschilderungen an den Autobahnen (Westhofener Kreuz, A45/A46 (Hagen) und Olpe/Wenden A45/A4) weiterhin verbesserungsbedürftig.

Die Schilder sind zum Teil schlecht lesbar (Sonneneinstrahlung, zu wenig in anderen Sprachen, eindeutige Piktogramme) und missverständlich. Die Bürgerinitiative ist momentan dabei, diese Beschilderungen zu dokumentieren. Es gibt weiter viel zu tun, auch wenn das Lkw-Durchfahrtsverbot nun gilt und auch Erfolge gezeigt hat. Die A45-Bürgerinitiative, sie lässt nicht locker.