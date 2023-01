A45-Sperrung: Anträge zur Einsicht weiterer Brückenbücher sind gestellt

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Die Talbrücke Rahmede beschäftigt in dieser Woche auch einen auswärtigen Rechtsanwalt, der Lüdenscheid besucht. © Cornelius Popovici

Am Donnerstag wird der auswärtige Rechtsanwalt Lüdenscheid besuchen, der Axel Turck und dessen Mitstreiter bei der Aufklärung in Sachen Brückenbuch der Talbrücke Rahmede unterstützen will.

Lüdenscheid – „Der Besuch beim Rechtsanwalt war sehr interessant und gibt uns Hoffnung, dass wir mit sachlicher Argumentation, juristischer Bewertung und geforderter Transparenz der Politik und der Behörden weitere Einblicke in die Geschehnisse, die zur Brückensperrung geführt haben, bekommen“, sagt der Lüdenscheider Unternehmer Axel Turck, der in der vergangenen Woche den auswärtigen Rechtsanwalt besucht hat, der ihn und 15 andere Firmenbesitzer nun unterstützen soll, die im Brückenbuch der Talbrücke Rahmede dokumentierten Versäumnisse juristisch einzuordnen.



Turck hatte das Brückenbuch Anfang Dezember in Hamm einsehen dürfen und war danach erschüttert gewesen, wie Mängel über Jahre immer wieder nicht behoben worden waren.

Turck: „Ich bin von der schon mehr als ein Jahr dauernden Sperrung der Talbrücke betroffen. Dass es die Sperrung geben musste, ist vor mich immer noch nicht fassbar und ärgerlich.“



A45-Sperrung: Anträge zur Einsicht weiterer Brückenbücher sind gestellt

Längst nicht alle Fragen seien beantwortet, sagt Turck. Zusätzliche Anträge, weitere Brückenbücher einzusehen, seien gestellt. Am Donnerstag wird der Anwalt Turck und seine 15 Mitstreiter in Lüdenscheid besuchen, um die Brücke anzuschauen und einen Plan fürs weitere Vorgehen festzulegen.

Turck hofft, dass sich weitere Bürger, am besten Experten für Brückenfragen, finden, die auch an Aufklärungsarbeit interessiert sind, und die Gruppe der Unternehmer unterstützen.