A45-Sperrung: Anlieger werden bei Grundsteuer entlastet

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Die Möglichkeiten für Anwohner der A45-Umleitung finanziell entlastet zu werden, sind kompliziert. © Cedric Nougrigat

Können die Anwohner der Umleitungsstrecken bei Grundsteuer und Straßenreinigung entlastet werden? Kämmerer Sven Haarhaus legt hierzu im Bau- und Verkehrsausschuss einen Bericht vor. Seine Antwort ist ein klares: Ja, aber es ist kompliziert.

Lüdenscheid – Für die in Folge der Brückensperrung eintretenden Beeinträchtigungen, so der Kämmerer, könne bezogen auf die Grundsteuer für die an der Umleitungsstrecke liegenden Grundstücke am ehesten eine Wertfortschreibung des Einheitswertes in Frage kommen. In der Annahme, dass es durch die Sperrung zu einer Wertminderung des Grundstücks kommt, kann der Einheitswert unter Umständen reduziert werden. Zuständig für diese Entscheidung sei indes das Finanzamt. Die Stadt Lüdenscheid hat entsprechende Entscheidungen des Finanzamtes umzusetzen. Mit entsprechenden Folgen für den Haushalt.

Die Stadt selbst hat kaum Handlungsmöglichkeit: Die Grundsteuer ergibt sich aus einer Multiplikation von Grundsteuermessbetrag und Hebesatz. Der Rat setzt fürs komplette Stadtgebiet jeweils einen einheitlichen Hebesatz (in zwei Klassen) fürs Haushaltsjahr in der Haushaltssatzung fest. Eine differenzierte Festsetzung nach Stadtgebieten, Straßen oder Straßenteilen ist nicht zulässig (§25 GSG). Insofern ist auch keine gesonderte Reduzierung für die Grundstücke der Umleitungsstrecke möglich. Bei vermieteten und eigengewerblich genutzten Gebäuden kann ein Teilerlass der Grundsteuer nach §34 des Grundsteuergesetzes infrage kommen, wenn ein Mietausfall oder eine verminderte Nutzung des Gebäudes von mindestens 50 Prozent bezogen auf ein Jahr vorliegt. Entsprechende Sachverhalte seien im Einzelfall zu prüfen. Zuständig für eine solche Entscheidung sei die Stadt Lüdenscheid.

Schlecht sieht es zudem im letzten Teilbereich aus: Bei den Straßenreinigungsgebühren komme, so Haarhaus, lediglich für den Fall des Nichterbringens der Reinigungsleistung über einen Zeitraum von mehr als einem Monat eine anteilige Gebührenerstattung in Betracht. Ansonsten geben auch hier die Satzungen und Ordnungen keine Entlastung für die Anwohner her.