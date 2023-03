A45-Sperrung: Anlieger von Verzögerung enttäuscht - „Danke für nichts“

Von: Jan Schmitz

Teilen

Die Aussicht auf weitere Monate mit Lärm, Staub und Abgasen lässt die Anwohner der Bedarfsumleitung verzweifeln. Sie melden sich nun zu Wort.

Lüdenscheid – Zu beschließen, etwas nicht sofort zu tun, ist genau genommen auch eine Entscheidung. Das dürfte Bürgermeister Sebastian Wagemeyer allerdings nicht gemeint haben, als er in einer Videobotschaft zum Sprengtermin den März „zum Monat der Entscheidungen“ erkor. Nach der überraschenden Absage an ein schnelles Lkw-Verbot für den Durchgangsverkehr am Dienstag zeigen sich die Anwohner der Lüdenscheider Bedarfsumleitung für die gesperrte A45 enttäuscht.

„Wir persönlich empfinden es als ein Schlag ins Gesicht und unerhört, dass die Menschen in der Region und speziell wir Anwohner der Umleitungsstrecke weiter auf ein Stück weit Entlastung warten müssen. Danke für nichts“, kommentieren die Anwohner Hubert Gerbersmann, Renè Jarackas, Martin Krings, Thomas Körnich und Werner Schüttler in einem Leserbrief die Verschiebung der lang ersehnten Maßnahme mindestens bis in den Juni.

Wie berichtet, hatte Bürgermeister Wagemeyer, gleichzeitig vom Bundesverkehrsminister Volker Wissing berufener Bürgerbeauftragter, am Dienstag zwar zugesagt, ein Lkw-Verbot für den Durchgangsverkehr auf der Bedarfsumleitung anzuordnen. Allerdings nicht im März, sondern erst, wenn die geplante Sperrung der Altenaer Straße ab dem 17. April wieder aufgehoben wird.

Alle Nachrichten aus Lüdenscheid täglich per E-Mail. Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter.

Die Begründung für die Verschiebung der Anordnung ist laut Bürgermeister erwartet mehr Verkehr infolge der Sperrung der Altenaer Straße an der Anschlussstelle Lüdenscheid. Bei einem Lkw-Verbot für den Durchgangsverkehr und den damit verbundenen Kontrollen drohe hier ein Verkehrschaos. © Cedric Nougrigat

Das soll nach dem bisherigen Zeitplan ab dem 10. Juni so weit sein, wenn die Trümmerreste der dann voraussichtlich gesprengten Talbrücke Rahmede sowie das aufgeschüttete Schotter-Fallbett von der Altenaer Straße beseitigt sind. Zur Begründung wird darauf verwiesen, dass man an der Autobahnabfahrt Lüdenscheid-Mitte Probleme erwarte – wenn zusätzliche Ausweichverkehre aus dem Rahmedetal von Rosmart über die Brunscheider Straße nach Lüdenscheid drängen und bei Kontrollen gleichzeitig unberechtigte Lkw des Durchgangsverkehrs auf die A45 zurückgeschickt werden. „In enger Abstimmung mit der Kreispolizei“ sei man daher zu dem Schluss gekommen, dass es nicht sinnvoll sei, das Verbot vorher anzuordnen.

Auf Nachfrage stellte Polizeisprecher Lorenz Schlotmann am Mittwoch klar: „Es trifft nicht zu, dass die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis die Stadt Lüdenscheid gebeten hat, die geplante Anordnung zu verschieben.“ Und weiter: „Am Rande des Spitzentreffens ist bekannt geworden, dass die Stadt Lüdenscheid den konkreten Termin zur Anordnung der Durchfahrtverbote aktuell prüft.“

Faktisch liegen die Vorteile der Verschiebung der Anordnung bei Stadt, Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) und Autobahn GmbH. Sie gewinnen Zeit. Denn bis zuletzt waren rechtliche Fragen zum Lkw-Durchgangsverbot offen. So liegt die Klärung der Definition des BMDV, wer dem Durchgangsverbot zuzuordnen ist, noch immer nicht vor. Auch die Stadt selbst hat noch Bedenken, präferiert eine regionale Lösung, und die Autobahn GmbH, die die Hinweisschilder auf das Lkw-Durchfahrtsverbot in Lüdenscheid an den Kreuzen Westhofen und Olpe-Süd anordnen müsste, wäre ebenfalls auf eine schnelle Umsetzung noch nicht vorbereitet gewesen. Hinzu kommt, dass die Zahl der An- und Abfahrten von Lkw an der Talbrücke Rahmede vor und nach der Sprengung am 7. Mai stark ansteigen wird. Ein Teil des zusätzlichen Lkw-Verkehrs muss – zumindest während der Sperrung der Altenaer Straße – auch die Bedarfsumleitung nutzen. Je nach Zielort könnte es sich um Durchgangsverkehr handeln, der bei dem geplanten Lkw-Verbot gegebenenfalls nicht passieren dürfte.



Die am Dienstag von Bürgermeister Wagemeyer erklärte Begründung wirkt auf die Anwohner der Bedarfsumleitung jedenfalls vorgeschoben, denn bei sofortiger Anordnung des Verbots hätten bis zur Sperrung der Altenaer Straße am 17. April bei Kontrollen bereits erste Erfahrungen gesammelt werden können, wie viele Lkw verbotenerweise abfahren. Nach dem 17. April sei es dann an der Polizei, ob und wie viele Kontrollen sie dort durchführt. „Bitter wird uns klar, dass unser Bürgermeister dem beauftragten Brückendingsbums unterlegen ist“, betonen die Anwohner um Martin Krings. Dabei spielen sie auf Wagemeyers Doppelrolle als Bürgermeister und Bürgerbeauftragter des Verkehrsministers an. Die Bezeichnung „Brückendingsbums“ geht dabei auf den ehemaligen LN-Redaktionsleiter Willy Finke zurück, der das Wort in seinem Lüdenscheid-Blog für die Bezeichnung „Bürgerbeauftragter für den den Abriss und Ersatzneubau der Talbrücke Rahmede“ aus der Taufe hob.