A45-Sperrung: 600 000 Euro für Brückenbauer-Büro aus Steuermitteln

Von: Thomas Machatzke

Das Brückenbauerbüro an der Lennestraße ist seit Ende April in Betrieb, kostet den Steuerzahler in diesem Jahr 450 000 Euro. © Cedric Nougrigat

Das Brückenbauerbüro an der Lennestraße ist seit Ende April in Betrieb, kostet den Steuerzahler in diesem Jahr wie berichtet 450 000 Euro. Die Kosten fürs Büro laufen zwar über den Haushalt der Stadt Lüdenscheid, werden aber zu 100 Prozent von der Autobahn GmbH erstattet. Anders als in anderen kniffligen Erstattungsfragen ist der Geldfluss hier eindeutig geregelt.

Lüdenscheid – Im Haushaltsentwurf der Stadt Lüdenscheid für die Jahre 2023 bis 2026 ist das „Brückenbauer-Büro A45“ entsprechend eine eigene Position mit klarer Vorgabe: Pro Jahr werden ab dem kommenden 600 000 Euro in den Haushalt eingestellt – auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen der Stadt Lüdenscheid und der Autobahn GmbH des Bundes.



Die Gelder sind klar definiert eingestellt als Unterstützung und Beratung des Bürgerbeauftragten bei strategischen und allgemeinen Grundsatzfragen, für das Ideen- und Beschwerdemanagement, für Planung, Koordination und Begleitung von Informationskampagnen, zur Unterstützung von Bürgerengagement und für die Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessengruppen. Als Ziele werden zwei definiert: die Koordinierung und Vermittlung der Anliegen der Betroffenen und Beteiligten sowie Bündelung und Einbringung der Interessen der Region.



Doch zurück zum Geld. 450 000 Euro in diesem Jahr für gut acht Monate, „nur“ 150 000 Euro mehr für ein ganzes Jahr? Es erklärt sich auch dadurch, dass in den Kosten für das Jahr 2022 Anschaffungskosten fürs Mobiliar des neuen Büros enthalten waren. 2023 sind im Etat 156 651 Euro für Personalkosten veranschlagt (Tendenz bis 2026 pro Jahr leicht steigend), dazu 310 000 Euro für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Das Büro arbeitet bekanntlich mit drei Agenturen zusammen – die Kosten sind hier konstant bis 2026. Dazu kommen 33 960 Euro für Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehern – also für Personal aus dem Rathaus, das dem Büro zuarbeitet.

Im Jahr 2023 bleiben so von den 600 000 Euro rechnerisch 19 389 übrig. Erst einmal. Aber man wird sehen müssen, wie sich die Dinge weiter entwickeln. Finanziell und beim Personal – einen Nachfolger für den zum 1. Januar ausscheidenden Büroleiter Mario Bredow hat der Bürgerbeauftragte Sebastian Wagemeyer bisher noch nicht vorgestellt.