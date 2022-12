A45: Rechtsgutachten zum Brückenbuch – Anwalt zieht Zusage zurück

Von: Thomas Machatzke

Gut zwei Wochen ist es her, dass der Lüdenscheider Unternehmer Axel Turck das Brückenbuch der Talbrücke Rahmede bei der Autobahn GmbH in Hamm in Augenschein genommen hat. © Ralf Rottmann / Funke Foto Services

Für seine Brückenbuch-Recherchen hat der Lüdenscheider Unternehmer Axel Turck viel positive Resonanz erhalten. Doch der Anwalt für das angestrebte Rechtsgutachten scheint nun doch nicht bereit zu sein, den Fall zu übernehmen.

Lüdenscheid – Gut zwei Wochen ist es her, dass der Lüdenscheider Unternehmer Axel Turck das Brückenbuch der Talbrücke Rahmede bei der Autobahn GmbH in Hamm in Augenschein genommen hat. Das Buch zeichnet kein gutes Bild von der Qualität und Gewissenhaftigkeit der Wartungen und Sanierung an dem Bauwerk, das nun so marode ist, dass es seit mehr als einem Jahr durch die Sperrung der Brücke für einen Ausnahmezustand im Lüdenscheider Verkehr sorgt.

Wie dem auch sei: Turck strebt nun ein Rechtsgutachten an über seiner Meinung nach klar feststellbare Verfehlungen bei Wartung und Sanierung der Brücke. Dazu hatte er direkt im Anschluss an seinen Termin in Hamm einen neuen Fragenkatalog erarbeitet und der Autobahn GmbH und dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr mit Fristsetzung zum 9. Dezember zugesandt.

Unter anderem ging es darum, weshalb die Prüfung von 2021 nicht im Brückenbuch dokumentiert ist, aber auch um viele Fragen zu Dingen, die länger in der Vergangenheit liegen. Kurzum: Weder Autobahn GmbH noch das Ministerium haben Turck in der Frist geantwortet. Deshalb hat der Lüdenscheider nun beide Stellen neuerlich zu einer Stellungnahme zu seinen Fragen aufgefordert.

Zwölf Unternehmen mit im Boot

Auf seine Brückenbuch-Recherchen, die Turck öffentlich gemacht hat, habe er viel Resonanz erhalten. Statiker seien auf ihn zugekommen, auch ein Mitarbeiter vom Märkischen Kreis, der beim Kreis in alten Akten gewühlt hat, um Dinge aus der Anfangszeit der Brücke in den 60er-Jahren ans Licht zu bringen.

Turck hat Zuspruch von Unternehmen erhalten, die bereit sind, das Rechtsgutachten zu unterstützen. „Zwölf Unternehmer haben Geldbeträge zugesagt“, erklärt Turck und ergänzt auch mit Blick auf sein politisches Engagement in der jüngeren Vergangenheit für die Basis-Partei: „Die größeren Firmen allerdings halten sich zurück. Vielleicht auch, weil einige am Ende mit mir nicht zusammenarbeiten wollen. Das finde ich schade.“

Zwölf Zusagen für eine Finanzierung des Rechtsgutachten wertet er derweil als guten Grundstock, wobei der Rechtsanwalt, mit dem Turck seit geraumer Zeit in Kontakt gestanden hatte, nun doch nicht bereit ist, diesen Fall zu übernehmen.



Der Rechtsanwalt hat für seine Absage eine „kanzleiinterne Interessenkollision“ angeführt, weil in der entsprechenden Kanzlei ein Kollege ebenfalls in Bezug auf Brückensanierungen regelmäßig mit der Autobahn GmbH zu tun habe. Dieser Interessenkonflikt sei bei ersten Gesprächen mit Turck nicht absehbar gewesen.

Der Anwalt indes, der den Fall nun nicht übernehmen wird, weist Turck in seiner Absage noch auf etwas anderes hin. „Ich sehe die Schwierigkeit, dass wir ein Rechtsgutachten nur zu einer eher abstrakten Frage erstellen können, während Sie gleichzeitig sehr konkret den tatsächlichen Verlauf durch das Brückenbuch rekonstruiert haben“, heißt es in dem Schreiben. „Ob die Instandhaltungsmaßnahmen an der Rahmedetalbrücke sachgerecht waren, ist aber eine technische Frage, die wir juristisch nicht bewerten können. Eine umfassende Aufarbeitung der Vergangenheit können wir auch kapazitätsmäßig nicht übernehmen.“



Autobahn GmbH plant Baustellen-Webcams Die Arbeiten zur Vorbereitung der Sprengung gehen Tag für Tag weiter, auch wenn weiterhin kein konkreter Termin für die Sprengung feststeht. Zuletzt sei man am Südhang – also dem Hang aus Sicht der Altenaer Straße in Fahrtrichtung Frankfurt – ein ganzes Stück weitergekommen, erklärt Autobahn-Sprecherin Susanne Schlenga. Die Arbeiten zur Vorbereitung der Sprengung und auch später beim Neubau will die Autobahn GmbH zudem in Zukunft wohl mit Hilfe eine Live-Kamera im Internet dokumentieren. Angedacht ist, dass an den beiden von der Autobahn GmbH gekauften Häusern im Wiesental und an der Altenaer Straße Webcams installiert werden, mit denen man das Geschehen live auf der Internetseite der Autobahn GmbH verfolgen kann. Für die Umsetzung fehlt den Verantwortlichen aber noch das letzte Okay von vorgesetzter Stelle.

Axel Turck findet es schade, dass er diese Antwort erhalten hat. Er habe aber inzwischen eine Alternative gefunden – wieder einen Anwalt, der nicht aus Lüdenscheid oder der direkten Umgebung kommt. Dieser Anwalt wolle sich nun des Falls annehmen. Turck sammelt dafür weiter Geld.

Am Ende soll ein Gutachten stehen, mit dem Ansprüche gegenüber Land oder Bund geltend gemacht werden können. Wie juristisch aussichtsreich dies ist, bleibt fraglich. In diese Richtung war auch schon von Rechtsexperten in der Bergstadt selbst gedacht worden, doch so einfach wie es scheint, liegen die Dinge in diesem Fall nicht.

Sei’s drum: Seine Aufzeichnungen zu einem Jahr Brückensperrung und auch zum Brückenbuch hätte Turck als Unternehmer und Anwohner der Bedarfsumleitung am Montag auch gerne persönlich Friedrich Merz übergeben. Seine Bitte, am Termin mit Merz teilnehmen zu dürfen, wurde indes von Florian Müller und Ralf Schwarzkopf abschlägig beantwortet. Er findet das ärgerlich. „Wir brauchen keine Heimlichtuerei“, sagt Turck und verweist anerkennend auf den Wissing-Besuch im August. „Der ist wenigstens selbst vor die Meute getreten“, sagt der Lüdenscheider. Anders als Wüst und Merz.