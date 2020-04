A45: Betrunkener Brummi-Fahrer nervt Kollegen und landet im Gewahrsam

+ © picture alliance/dpa Symbolbild © picture alliance/dpa

Lüdenscheid - Auf der Raststätte Sauerland West an der A45 hat sich ein russischer Brummi-Fahrer in der Nacht zu Donnerstag keine Freunde unter seinen Kollegen gemacht. Während sie sich nach Ende ihres Arbeitstages erholen wollte, präsentierte sie der 41-Jährige in Partystimmung.