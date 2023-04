A45-Raststätte Sauerland-Ost: Trucker erlebt böse Oster-Überraschung

Von: Jan Schmitz

Seinen Kurz-Aufenthalt an der A45 in Lüdenscheid wird ein Trucker aus Litauen so schnell nicht vergessen. Am Morgen des Karfreitags rief er die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei in der Nacht zu Karfreitag an der A45-Raststätte Sauerland-Ost auf Lüdenscheider Stadtgebiet. Die hochmoderne Rast-Anlage von Tank und Rast ist seit Mitte Februar geschlossen, ebenso wie die gegenüberliegende Raststätte Sauerland-West an der A45 (Sauerlandlinie). Tankstellen und Verkaufsräume sind wegen der Folgen der A45-Sperrung dicht, die dort angestellten Mitarbeiter wurden gekündigt oder sind inzwischen an den Raststätten Rölveder Mühle und Kaltenborn beschäftigt.

Auch wenn die Service-Einrichtungen in Sauerland-Ost und -West für Kundschaft geschlossen sind, stehen den Lkw-Fahrern weiterhin hunderte dazugehörige Parkplätze, die von der Autobahn GmbH betrieben werden, zur Verfügung. Eine mobile Toilettenanlage ist ebenfalls aufgestellt worden.

Als Folge der A45-Sperrung schließen die Lüdenscheider Raststätten Sauerland Ost (Foto) und Sauerland West in der kommenden Woche. © Cedric Nougrigat

Hier also parkte der Trucker seinen in Litauen gemeldeten Lkw in der Nacht zum Karfreitag ab. Während der Fahrer in seiner Kabine schlief, machten sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei unbekannte Diebe an dem Sattelzug zu schaffen. Am nächsten Morgen dann die böse Überraschung für den Fahrer. Der Tankdeckel war aufgebrochen, als der Fahrer nachschaute, stellte er fest, dass rund 350 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt und gestohlen worden waren. Der Mann rief die Polizei und erstattete Anzeige.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die in der Nacht zu Karfreitag etwas Ungewöhnliches auf dem Rastplatz festgestellt haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid unter Tel. 02351/90990 entgegen.

Einbrüche im Stadtgebiet von Lüdenscheid über Ostern

Über das lange Osterwochenende registrierte die Polizei weitere Diebstähle im Stadtgebiet von Lüdenscheid, meist in der Folge von Einbrüchen. In der Hochstraße brachen Unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Imbiss ein. Sie erbeuteten Bargeld.

Zwischen Donnerstagabend und Dienstagmorgen stiegen zudem Unbekannte in die Büro- und Werkstatträumlichkeiten des Haus Hellersen ein. Eine Berechtigte stellte den Einbruch fest und informierte die Polizei. Die Täter waren gewaltsam über eine Tür eingedrungen. Zum möglichen Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Zwischen Sonntagnachmittag, 15 Uhr, und Montagmorgen, 12.15 Uhr, traf es außerdem eine Firma in der Worthstraße. Die Täter stiegen über ein Fenster ein und entwendeten Bargeld und ein Mobiltelefon. Täterhinweise liegen bei allen Taten bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen.