A45: Arbeiten an der Anschlussstelle Lüdenscheid kurzfristig abgesagt

Von: Stefan Herholz

Lüdenscheid - Eigentlich sollte an der A45-Anschlussstelle Lüdenscheid an diesem Wochenende die Auffahrtsrampe in Fahrtrichtung Frankfurt erneuert werden. Doch kurzfristig wurden die Arbeiten, die eine Teilsperrung und eine veränderte Verkehrsführung bedeutet hätten, abgesagt. Das teilte die Stadt rund anderthalb Stunden vor dem geplanten Arbeitsbeginn mit.

Die von der Autobahn GmbH in Auftrag gegebenen Arbeiten sollten am Freitagabend, 1. September, um 18 Uhr beginnen und am frühen Montagmorgen, 4. September, gegen 5 Uhr abgeschlossen werden. Darauf hatte der Fachdienst Bauservice der Stadt erst wenige Stunden zuvor hingewiesen.

Die Autobahnauffahrt in Richtung Frankfurt sollte wegen der Bauarbeiten komplett gesperrt werden.

Damit hätten sich folgende Änderungen ergeben:

Verkehrsteilnehmer, die von der Brunscheider Straße auf die A45 in Richtung Frankfurt fahren wollten, wären über die in Richtung Dortmund führende Auffahrt umgeleitet worden. Auf der Autobahn hätten sie in Höhe des Mittelstreifens in Richtung wenden müssen.

Von der A45 kommend sollten die Verkehrsteilnehmer über die östliche Autobahnabfahrt auf die Brunscheider Straße geleitet werden.

Eine weitere Änderung hätte alle Lkw-Fahrer betroffen, die Lüdenscheid wegen des Lkw-Verbots nicht durchfahren dürfen: Sie hätten weiter in Höhe des Motorradfachgeschäfts auf die A45 fahren müssen. Wegen der Bauarbeiten an der Rampe wären sie von der Brunscheider Straße allerdings nicht über die Auffahrt in Richtung Frankfurt, sondern über die dort eigentlich als Abfahrt dienende Geradeaus- und Linksabbiegerspur auf die Autobahn zurückgeführt worden.

Unmittelbar vor der Auffahrt auf die A45 hätten Lkw-Fahrer an einem Stoppschild anhalten müssen, um den umgeleiteten Verkehrsteilnehmern nach deren Wendemanöver auf dem Autobahn-Mittelstreifen nicht in die Quere zu kommen.