A45: Neue Baustelle zwischen zwei Talbrücken bei Lüdenscheid

Von: Jan Schmitz

Teilen

An der Anschlussstelle Lüdenscheid-Nord beginnen Arbeiten für die „grundhafte Sanierung“. Es ist eine weitere zwischen zwei Großbaustellen.

Lüdenscheid – Die A45 bei Lüdenscheid ist eine einzige Baustelle. Bereits seit einigen Monaten laufen die Arbeiten an den gesprengten Talbrücken Rahmede und Sterbecke auf Hochtouren, nun rückte auch auf dem gesperrten Bereich der A45 zwischen den beiden Bauwerken schweres Gerät an – zunächst auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Dortmund. Auf Anfrage bestätigt die Autobahn Westfalen, dass der Asphalt in dem Bereich vor der Ausfahrt Lüdenscheid-Nord derzeit aufgenommen wird.

„Mit dem Neubau der Talbrücke Sterbecke ist auch die grundhafte Sanierung des Streckenabschnittes von der Talbrücke Sterbecke bis kurz vor die Talbrücke Rahmede vergeben worden. Erste Arbeiten dazu finden derzeit statt“, erklärt Autobahn-Sprecherin Susanne Schlenga. Wie berichtet, hatte die Firma Echterhoff den Zuschlag für den Neubau der Talbrücke Sterbecke und damit auch für diese Arbeiten erhalten.

Die A45 zwischen den Brücken wird von Grund auf neu aufgebaut, zunächst wurde ein Graben ausgehoben. © Popovici

Grundhafte Sanierung bedeutet, dass die Fahrbahn von Grund auf neu aufgebaut wird, dazu gehören auch neue Entsorgungsleitungen zum Beispiel für die Entwässerung sowie Hangsicherungsbauten wie Stützmauern. Ein Vorbote des sechsstreifigen Ausbaus der A45 in diesem Bereich sind die Arbeiten indes nicht. Dafür ist ein Planfeststellungsverfahren erforderlich, einschließlich Umweltverträglichkeitsprüfung. Autobahn-Sprecherin Schlenga: „Die Planfeststellungsunterlagen sind in Bearbeitung, Termine können derzeit nicht genannt werden.“