Virtuelles Spitzengespräch mit klarer Botschaft: „Sprengtermin ist geplatzt“

Sprengung der A45-Brücke nicht mehr 2022: „Termin ist geplatzt“

Von: Thomas Machatzke

Ein Bild aus dem August unter der Rahmedetalbrücke: Minister Volker Wissing (Zweiter von rechts) unter anderem Elfriede Sauerwein-Braksiek. Die durfte am Dienstag durch die Blume verkünden, dass der Minister sein Versprechen einer Sprengung in diesem Jahr nicht einhalten wird. © Cedric Nougrigat

Die A45-Talbrücke Rahmede wird erst 2023 fallen. Das teilte die Autobahn GmbH jetzt mit - und legte zudem erstmals einen Zeitplan für die weiteren Schritte vor.

Lüdenscheid – Eine andere Aussage wäre überraschend gewesen, gleichwohl machte die Nachricht keine gute Laune: „Es wird extrem sportlich“, stellte Elfriede Sauerwein-Braksiek, Direktorin der Niederlassung Westfalen der Autobahn GmbH, am Dienstag (18. Oktober) im virtuellen Spitzengespräch mit Blick auf einen Sprengabbruch-Termin im Jahr 2022 für die A45-Talbrücke Rahmede in Lüdenscheid ein wenig schwammig fest.

Ein anderer sprach Klartext: „Der Sprengtermin ist geplatzt. Das ist uns heute bestätigt worden“, erklärte der CDU-Bundestagsabgeordnete Florian Müller. Die Brücke, sie fällt erst Anfang 2023.

Minister Dr. Volker Wissing (FDP), der sich am Sprengtermin vor Weihnachten hatte messen lassen wollen, nahm am Dienstag gar nicht erst selbst am Spitzengespräch teil. Stattdessen wurde das Bundesministerium für Digitales und Verkehr durch Staatssekretärin Susanne Henckel vertreten. Die führt seit 2014 den Verkehrsverbund Brandenburgs und gilt als „ausgewiesene Expertin des Bahn- und Nahverkehrsmarktes“, aber somit nicht als Expertin für Autobahnbrücken.

Fürs Landesministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr war mit dem Grünen-Politiker Viktor Haase auch ein Staatssekretär beim Gespräch, an dem 40 Personen teilnahmen, dabei. Den Ansatz, Spitzengespräche nun regelmäßig stattfinden zu lassen – das nächste am 15. November an der Lennestraße in Lüdenscheid – wurde allgemein begrüßt.



Virtuelles Spitzengespräch mit klarer Botschaft: „Sprengtermin ist geplatzt“

Was nicht nur Florian Müller positiv wertete: Erstmals gab es – abseits vom geplatzten Sprengtermin – konkrete Eckdaten. Unter anderem verkündete die Autobahn GmbH, dass die Vergabe des Neubaus im Mai 2023 geschehen soll. Außerdem soll nach der Planung Ende 2026 der erste Überbau der neuen Talbrücke Rahmede fertiggestellt sein. Zumindest eine Fahrspur soll dann auf der Brücke wieder nutzbar sein.



Für die Sprengung der Brücke müssen die Bäume weichen. Die Rodungsarbeiten gehen nun im Südhang weiter. © Popovici, Cornelius

Was die Ausschreibung und Vergabe angeht, steht allerdings – wie es schon der Verkehrsausschuss des Bundestags hatte verlauten lassen – noch kein Planrechtsverfahren für den Neubau fest. Das in Leipzig ansässige Fernstraßen-Bundesamt als unabhängige Aufsichts- und Genehmigungsbehörde des Bundes, das diese Entscheidung treffen muss, lässt Autobahn GmbH und Bundesministerium weiter warten. Sauerwein-Braksiek rechnet aber noch in diesem Jahr mit dieser Entscheidung.

Das Fernstraßen-Bundesamt soll den Neubau als „Fall unwesentlicher Bedeutung“ behandeln. „Erst auf dieser Basis wird der am Dienstag vorgelegte Zeitplan klappen“, stellte Florian Müller fest. Grundsätzlich wertete der CDU-Abgeordnete die Präsentation aber positiv. „Wir haben diesmal erstmals seit zehn Monaten eine Art Zeitplanung gesehen“, stellte er fest, „viele Punkte wie die Vergabe des Brückenbaus sind aber mit großen Unsicherheiten verbunden. Es bleibt zu hoffen, dass diese Angaben nun belastbarer als der Sprengtermin sind.“



Einen Seitenhieb verkniff sich Müller nicht: „Offen ist, wo der Bundesverkehrsminister steckt, der nicht an der Sitzung teilgenommen hat. Von Chefsache kann keine Rede mehr sein.“

Autobahn GmbH informiert nach Spitzengespräch über die nächsten Schritte Die Autobahn GmbH informierte auch über das Spitzengespräch, aber über andere Aspekte: „In dieser Woche beginnen die ersten Vorarbeiten zur Erstellung des Fallbettes für die Talbrücke Rahmede. Gleichzeitig laufen die Rodungsarbeiten im Süd- und Nordhang weiter, um die Flächen für die Modellierung des Fallbettes freizuschlagen“, heißt es in der Mitteilung. Und weiter: „Zunächst gerät am Fuß des Südhangs der Bach Rahmede in den Blick. Er wird in den kommenden Monaten durch Rohre verlaufen, um den Bachlauf zu schützen und einen Übergang vom Süd- in den Nordhang zu schaffen. Denn für die Erstellung des Fallbettes soll das Material zum Großteil aus dem Süden angeliefert werden. ... In einem zweiten Schritt wird im Südhang eine Baustraße angelegt, über die mit Dumpern – sehr wendige und für steiles Gelände taugliche Lkw – das Material ins Tal und dann in den Nordhang transportiert wird. Am Ende werden mehr als 80 000 Kubikmeter Boden bewegt – 60 000 davon müssen angeliefert werden. Ein Großteil des Gesteins wird im Gewerbepark Rosmart abgebaggert. Eine weitere Gesteinsquelle liegt an der Wibschla.“