A45-Leid: Privileg für Bahnkunden soll fallen

Durch die Einführung des 49-Euro-Ticktes könnte sich für Bahnkunden aus dem Sauerland etwas ändern (Symbolbild).

Durch die Einführung des 49-Euro-Ticktes in rund drei Wochen könnte eine Sonderregelung, von der Bahnkunden im Sauerland aktuell noch profitieren, wegfallen. Der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe und die Deutsche Bahn verhandeln derzeit miteinander

Märkischer Kreis – Seit der Sperrung der Rahmedetalbrücke auf der A45 herrscht in Teilen des Sauerlands Verkehrschaos. Bald könnte es eine weitere Einschränkung geben: Vermutlich dürfen Pendler mit dem 49-Euro-Ticket erstmal weniger Züge nutzen als bislang mit ihrem Nahverkehrsticket.

Rund drei Wochen vor dem Start des 49-Euro-Tickets ist unklar, ob Bahnkunden im Sauerland weiterhin von einer Sonderregelung profitieren: Bislang dürfen Reisende zwischen Dortmund und Dillenburg mit ihrem Nahverkehrsticket auch einige Fernzüge nutzen. Davon profitieren unter anderem Bahnkunden aus dem Märkischen Kreis, die an den Haltepunkten Altena, Werdohl und Plettenberg zu- oder aussteigen wollen. Das sollte Entlastung für die Region bringen, in der es seit der Sperrung der Rahmedetalbrücke auf der A45 zu erheblichen Verkehrsproblemen kommt. Doch mit Einführung des 49-Euro-Tickets könnte diese Sonderregelung für viele Reisende nicht mehr greifen. Nach jetzigem Stand wird das neue Deutschlandticket in den ICs nicht gelten.

Derzeit laufen Verhandlungen zwischen dem Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) und der Bahn, wie beide Seiten bestätigen. „Wir wollen uns dafür einsetzen, dass Kunden auch mit dem Deutschlandticket weiterhin im IC fahren können“, sagte ein NWL-Sprecher. Dabei geht es ums Geld. Die Bahn verlangt von dem Verband einen finanziellen Ausgleich, weil durch die Sonderregelung nicht so viele IC-Tickets verkauft werden. Sollte es keine Einigung geben, sei die Anerkennung des Deutschland-Tickets in Fernverkehrszügen nicht möglich, betonte ein Bahnsprecher.

Dass es noch bis zum Start des 49-Euro-Tickets am 1. Mai eine Einigung gebe, sei eher unwahrscheinlich, sagte der NWL-Sprecher. Er gehe aber davon aus, dass in diesem Jahr noch einen Lösung gefunden werde. Im Moment können Reisende auf der Strecke von Dortmund durch das Sauerland und Siegerland bis ins hessische Dillenburg in freigegeben Fernzügen mit einem Nahverkehrsticket fahren. Das ist vor allem für Pendler mit Monatskarten des Verkehrsverbunds interessant. Bislang sind täglich jeweils sechs IC-Verbindungen in beide Richtungen für Fahrgäste mit Nahverkehrsticket freigegeben.