A45-Katastrophe: Für Imbiss-Betreiberin kommt es immer schlimmer

Von: Carolina Ludwig

Sie ist in Sichtweite, die gesperrte Talbrücke Rahmede, die Anatoli Amperiadou im Rathmecker Grill seit anderthalb Jahren das Leben immer schwerer macht. Corona sei dagegen eine angenehme Zeit gewesen, sagt sie. Seit der Sperrung der Altenaer Straße fehle die Hälfte der Kundschaft. © Carolina Ludwig

Die Sprengung der Talbrücke Rahmede sehnen viele Lüdenscheider sehnlich herbei. Für den Rathmecker Grill bedeutet sie hingegen neue Probleme.

Lüdenscheid – Es war schlimm, dann wurde es schlimmer, jetzt ist es eine Katastrophe. So in etwa beschreibt Anatoli Amperiadou die Situation im Rathmecker Grill. Die Inhaberin wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem zumindest die Durchfahrt nach Lüdenscheid wieder möglich ist – und der Stau zurück vor die Haustür kehrt. Ob sie bis dahin durchhält, weiß sie nicht.

20 Jahre lang betrieb sie einen Imbiss in der Rathmecke, bevor sie vor vier Jahren die Räume direkt an der Altenaer Straße übernahm. Viel Geld steckte sie in die Renovierung, dann kam Corona, dann die Brückensperrung und der Stau und jetzt die Sperrung der Altenaer Straße. Die Kunden aus Lüdenscheid? „Die kommen nicht mehr“, sagt Amperiadou, „meine halbe Arbeit fällt weg!“

Mitarbeiter von Lüdenscheider Firmen, die in der Mittagspause vorbeikommen oder bestellen, wollen den Zeitaufwand einfach nicht mehr in Kauf nehmen – und Amperiadou kann es verstehen. „Ich würde auch keine zwei Stunden warten wollen“, sagt sie.

A45-Katastrophe: Lüdenscheider Imbiss-Betreiberin ist froh um Kunden aus Altena

Ihren Kunden macht sie keine Vorwürfe, hat sich extra erkundigt, ob diese als Anlieger zählen und die Umleitungen nutzen dürfen. „Die dürfen kommen, aus allen Richtungen“, sagt Amperiadou – nur eben nicht über den direkten Weg aus Lüdenscheid. „Gott sei Dank hab ich die Altenaer noch“, ist sie erleichtert, dass etwa der halbe Kundenstamm aus der anderen Richtung kommt.

Enttäuscht ist Anatoli Amperiadou von der Stadtverwaltung. „Da ist kein Interesse“, glaubt sie. Mit ihr und den anderen Unternehmern an der Altenaer Straße, denen nun die direkte Verbindung in die Stadt fehlt, habe niemand im Vorfeld der Sperrung gesprochen, es gebe keine Hilfsangebote, keine Unterstützung.

„Aber die Rechnungen kommen weiter“, sagt Amperiadou und seufzt. Große Gewinne erwartet sie zu Zeiten der Sperrung schon gar nicht. „Es wäre schön, wenn wir die Kosten bezahlen können“, sagt sie. Nach 24 Jahren an der Rathmecke sieht sie ihre Existenz bedroht.

Und Amperiadou ist nicht nur als Unternehmerin betroffen. Sie und ihre Familie wohnen auch in der Rathmecke, ihr Sohn arbeitet in Lüdenscheid und ist auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen.

Die Fahrt dauert nun eine Stunde, bei viel Verkehr wäre es sogar schneller, die erste halbe Stunde nach Gevelndorf zu laufen. Auch ihr Mitarbeiter, der an der Brüderstraße wohnt, brauche teilweise bis zu einer Stunde in die Gaststätte.

Sprengung der Talbrücke Rahmede: Verbindung zwei Monate gekappt

Insgesamt etwa zwei Monate – voraussichtlich bis zum 10. Juni – bleibt die Verbindung gekappt. Der Hoffnungsschimmer für die Zeit danach ist allerdings nicht sehr groß. Alleine, dass die Sperrung pünktlich wieder aufgehoben wird, glaubt Amperiadou nach den vielen Verzögerungen nicht mehr. Und danach könnte sich die Situation zwar bessern, aber von einem guten Zustand sei man auch dann noch weit entfernt.

Leere Tische – seit der Vollsperrung in Richtung Lüdenscheid keine Seltenheit. Ob sie durchhält, weiß die Inhaberin des Rathmecker Grills noch nicht. © Carolina Ludwig

„Der Lkw kommt wieder“, sagt Amperiadou. Es sei zwar alles besser als die Vollsperrung, bei dem ständigen Stau und den vielen schweren Lastern, sei allerdings nicht an eine gemütliche Außengastronomie zu denken, und auch die Kundenfrequenz sei vor der Sperrung bereits deutlich niedriger gewesen. „Und bald muss auch die Straße neu gemacht werden“, befürchtet Anatoli Amperiadou.

„Während Corona war es viel besser“, erinnert sie sich an Zeiten zurück, zu denen wohl viele Gastronomen verzweifelten. Aber damals habe man wenigstens Hilfe und Entschädigungen bekommen.

„Jetzt haben wir Angst, aber können nichts machen“, ist Amperiadou verzweifelt. Vor allem der tägliche Stress um die Frage, ob das Geld ausreicht, um alle Kosten zu decken, zehre an den Nerven. „Ich liebe meinen Job eigentlich, aber auf einmal macht es keinen Spaß mehr“, resigniert sie.

