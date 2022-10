A45-Bürgerinitiative: Frust, Wut und die Suche nach der Feder am Hut

Von: Thomas Machatzke

Volles Haus am Lenneteich: Beim ersten Bürgergespräch der A45-Bürgerinitiative vermeldete der Veranstalter „ausverkauft“. © Thomas Machatzke

Am Montag fand am Lenneteich das erste Bürgergespräch der A45-Bürgerinitiative statt. Mit dabei: die Bundestagsabgeordneten Nezahat Baradari und Florian Müller und der Landtagsabgeordnete Gordan Dudas.

Lüdenscheid – Auf der Bank im Park am Lenneteich sitzen an diesem Abend auch um Viertel nach neun noch ein paar Jugendliche im Dunkeln. Es ist nicht kalt, der Tag ist quasi der wohl letzte richtige Sommertag des Jahres gewesen, mitten im Oktober. Vielleicht wundern sie sich, was da so strömt aus dem Vereinsheim des Bürgervereins Lenneteich an einem Montagabend. Im Theater oder einem Bundesliga-Stadion hätte der Veranstalter „ausverkauft“ vermeldet, denn mehr als 70 Teilnehmer beim ersten Bürgergespräch der A45-Bürgerinitiative bringen die urige Veranstaltungsstätte mit der Theke, über der das Wort „Entenphul“ steht, an ihre Kapazitätsgrenze.



Gordan Dudas, der für die SPD im Landtag sitzt, sagt gleichwohl direkt zu Beginn: „Eigentlich müssten es so viele Menschen sein, dass man das Gespräch absagen müsste, weil gar nicht alle reinpassen.“ Heiko Schürfeld, der Vorsitzende der Bürgerinitiative, würde das wohl unterschreiben. „Eigentlich müssten es viel mehr Lüdenscheider sein, auch bei den Demos. Es sind doch mehr als 70 000 Einwohner“, stellt er am Ende fest, „und dann kommen zur Demo in Brügge zuletzt 300 Leute. Nur 300…“



Zum Lenneteich ist nicht nur Dudas gekommen, auch die beiden Bundestagsabgeordneten Nezahat Baradari (SPD) und Florian Müller (CDU), Otto Ersching (Ratsherr der Linken), Altbürgermeister Dieter Dzewas, aber auch Martin Bärwolf als Vertreter der Stadt und Mario Bredow, der Leiter des Büros des Bürgerbeauftragten, der Bredow beauftragt hat, sein Fehlen zu entschuldigen. Das Bürgergespräch der Bürgerinitiative muss also ohne den Bürgerbeauftragten und Bürgermeister Sebastian Wagemeyer stattfinden.



Dafür ist Roland Desens da und führt Protokoll. Mehr als zwei komplette Fußballspiele lang. Dann meldet sich Desens selbst zu Wort und beantwortet doch noch die Frage, was man eigentlich mitnehmen darf von diesem Abend, der die Menschen in aller Tristesse und Wut zusammenführt, mehr aber eben auch nicht. Desens gehört zur Bürgerinitiative und ist eine ehrliche Haut. „Wir tun alles, aber der Erfolg ist bei null“, sagt er, „wir treffen uns jede Woche, aber wir brauchen doch mal Ergebnisse. Wir brauchen eine Feder am Hut, die sagt: Schaut mal, das ist euer Verdienst. Aber auch heute gehe ich fast wieder mit nichts nach Hause.“



Zumindest die Hoffnung auf ein Nachtfahrverbot hat sich Desens gewünscht. Sein „Minimum“, wie er sagt. Aber Bredow und Bärwolf nehmen ihm den Wind aus den Segeln. Ein Nachtfahrverbot? Würde ja alle Lüdenscheider auf den Umleitungsstrecken treffen. Eine Brückenwächterlösung, das wäre es. Bärwolf wirbt vehement für eine solche. Da wünscht sich Desens die Hoffnung, dass wenigstens das klappen könnte.



Aber die Hoffnung will niemand verstärken. Prüfungen, verwaltungsseitige Klärung, rechtliche Bedenken. Nach gut zehn Monaten Brückensperrung würde der Lüdenscheider beim Unwort des Jahres wohl ein anderes wählen als der Durchschnittsbürger. Dass Wut und Ungeduld wachsen und die Bereitschaft zur Selbstdisziplinierung sinkt – das nehmen die Gäste, die die Region in Berlin und Düsseldorf vertreten, mit.



„Ich kann doch nicht die Mutter aller Autobahnen durch Lüdenscheid leiten. Dafür muss ich nicht studiert haben, um zu wissen, dass das nicht klappt“, sagt ein Teilnehmer und nennt das Treiben, wenn man morgens auf der Lennestraße vor die Tür trete, „Krieg“. Peter Becker, einer der sehr Aktiven in der Bürgerinitiative, berichtet von einem Lkw, der in einer verkehrsberuhigten Zone fast in seinem Garten gelandet wäre. Und auch davon, dass er da nicht mehr gelassen reagiert habe, dass er den Fahrer, der kein Deutsch verstanden habe, angezeigt hätte. „Wenn Leute das Gefühl vermittelt bekommen, dass sie unerhört bleiben, reagieren sie irgendwann auch unerhört“, sagt Becker.



Die Politiker indes, die an diesem Abend ganz vorne vor dem Auditorium manchmal ein wenig auf der Anklagebank zu sitzen scheinen, sitzen eigentlich zwischen allen Stühlen. Einstehen und kämpfen für die Region auf der einen Seite, für Verständnis werben für die andere Sicht auf der anderen. Dudas bricht eine Lanze fürs Recht, dafür, dass bei Land und Bund eine andere Interessenlage vorherrscht als in der Region. „Deshalb müssen wir unser Thema auch immer wieder zu Gehör bringen“, sagt Dudas, „wie in einer Fußballmannschaft hat da jeder seine Position: Der Bürgerbeauftragte ist der Kapitän, und die Bürgerinitiative, die muss Bambule machen.“



Mit Florian Müller, Gordan Dudas und Nezahat Baradari (von links) nahmen drei Berufspolitiker am Bürgergespräch am Lenneteich teil. © Thomas Machatzke

Dudas wirbt gleichwohl wie sein Sitznachbar Müller für Disziplin, beide nehmen da einen in Schutz, der eigentlich da sein sollte, aber nicht da ist. „Wenn unser Bürgermeister in Berlin die Tür eintreten würde, würde uns da überhaupt niemand mehr zuhören“, stellt Dudas fest. Müller sagt später: „Bei aller Emotionalität müssen wir versuchen, uns zu disziplinieren, um Gesprächskanäle offen zu halten.“ Es sind die Momente und Aussagen, die noch mehr Emotionalität in dieser Runde herausfordern.



Wortberg erhält Absage für seine geplante Studie

Eine Runde, deren Mitglieder nach zehn Monaten einen schweren Rucksack voller Frustration mit sich herumtragen. Dr. Walter Wortberg hat just am Tag des Bürgergesprächs endlich einen Kontakt zum Bundesministerium hergestellt. Wortberg hat dem Bundesminister Wissing im August sein Dossier mitgegeben – mit der Bitte, eine Studie zur Gesundheit der Bürger an den Umleitungsstrecken machen zu dürfen. Er hat seit August nichts mehr gehört aus Berlin, doch im Ministerium hat man ihm am Vormittag gesagt, dass man bereits am 9. September geantwortet habe. Das Schreiben hat Wortberg nie bekommen. Nun sagt ihm die freundliche Dame in Berlin, was dringestanden hat. Man lehne die Studie ab. Wortberg wirkt zerknirscht.



Zerknirscht: Dr. Walter Wortberg hatte am Tag der Versammlung erfahren, dass das Bundesministerium seine Studie zur Gesundheit der Anwohner ablehnt. © Thomas Machatzke

Beim Lärmschutzfenster-Thema bringt René Jarackas zum Ausdruck, dass es gerade in dieser Zeit hilfreich wäre, die Fenster nicht vorfinanzieren und dem Bund erst dann in Rechnung stellen zu müssen. Die Politiker machen ihm da wenig Hoffnung. Als Martin Krings dann davon berichtet, dass er seine Fenster frühzeitig eigeninitiativ habe umrüsten lassen, aber bis jetzt auf die Erstattung vom Bund warte, verspricht Nezahat Baradari, sich persönlich zu kümmern.



Die Wunschliste im Bürgergespräch, sie ist so lang wie der Stau auf der Altenaer Straße: Verkehrsberuhigung Im Grund, damit nach dem tödlichen Unfall nicht noch mehr Schlimmes passiert. Martin Bärwolf macht der Versammlung Hoffnung, dass die Stadt dort eigeninitiativ und ohne das Abwarten auf die letzte Zustimmung handeln könnte. Unternehmer Axel Turck berichtet davon, dass ihm auf seine Einwurf-Einschreiben weder die Ministerien in Düsseldorf noch Berlin geantwortet hätten. „Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Autobahn GmbH nur gegründet worden ist, damit man zwischen Bund und Land die Verantwortung hin und herschieben kann“, sagt er. Der Unternehmer Thomas Müchler wirbt nochmals für seine von der Task Force Verkehr abgelehnte Einbahnstraßenidee und wünscht sich ein unabhängiges Gutachten. Carsten Brocke möchte, dass die Stadt den Rechtsweg beschreitet, um die Brückenwächterlösung einzuklagen. „Der Rechtsweg wird erst beschritten, wenn er Aussicht auf Erfolg hat“, kontert Dudas, „sonst kostet das nur Geld.“ Das ist nicht das, was die Versammlung gerne hört.



Ein Marmeladenglas voll Feinstaub und Gummiabrieb

Eine Teilnehmerin beschreibt ihre Angst vor dem Winter und Arztbesuchen im Nordkreis und Wuppertal, die sie machen müsse – in der Ungewissheit, wie es verkehrstechnisch gehen solle. Eine andere bricht eine Lanze für die, die nicht gehört werden – in diesem Fall ihre Schützlinge in einer Behinderten-Einrichtung. Die junge Frau hat allein für Arztbesuche schon 90 Überstunden auf der Uhr. Und Wallburga Jung, deren Petition zur Brücke gerade den Bundestag erreicht hat, wünscht sich, überregional Aufmerksamkeit fürs Lüdenscheider Brückenproblem zu erhalten, indem sie den Comedian Mario Barth und dessen RTL-Sendung „Mario Barth deckt auf“ nach Lüdenscheid holt. Es ist ein bunter Strauß an Themen, Wünschen, an Ängsten und an Ärger. Einmal stehen einer jungen Frau die Tränen in den Augen, aber manchmal wird auch gelacht. Auch das geht an diesem Abend.



Am Ende nehmen die drei Berufspolitiker nicht nur jeder ein Marmeladenglas mit Feinstaub und Gummiabrieb von Autoreifen mit, die Heiko Schürfeld („Erst wenn der Schwerlastverkehr raus ist, kann die Region wieder atmen…“) überreicht hat, sondern auch jeder seinen Eindruck. „Der Wille, für die Region zu kämpfen, stimmt mich positiv“, sagt Müller. „Wir müssen Druck machen, und diesen Druck nehme ich mit nach Berlin“, sagt Baradari. Dudas, der zu Beginn von den Planungen für eine Sitzung des NRW-Verkehrsausschusses im Dezember in Lüdenscheid berichtet hat, nimmt das feste Gefühl mit, dass sich die Region nicht abspeisen lassen wird.



So viel Zuversicht hat sich Otto Ersching nicht bewahrt. Der Linken-Ratsherr hat nur die ersten 90 Minuten am Lenneteich erlebt, weil danach noch ein Parteitermin wartete. „Wenn die Bundes- und Landtagsabgeordneten sich hinter geltendem Recht verstecken, wie es durch Nezahat Baradari, Florian Müller und Gordan Dudas faktisch passiert ist – ohne zu erwähnen, dass sie Gesetze ändern können oder wollen“, sagt Ersching später, „dann wollen sie nichts an dem derzeitigen Zustand ändern.“ Wenn er recht behält, wird die Bürgerinitiative noch lange auf die erste Feder am Hut warten müssen.