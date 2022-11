A45-Brückenneubau: Naturschutz-Beirat gibt grünes Licht

Von: Thomas Machatzke

Klaus Brunsmeier stimmte der Beschlussvorlage im Beirat nicht zu. Der BUND-Vertreter stimmte einfach nicht mit ab. © Thomas Machatzke

Die Autobahn GmbH ist am Montagnachmittag dem Ziel, bis zum Jahresende vom Fernstraßenbundesamt für die Einstufung des Neubaus der Talbrücke Rahmede die Genehmigung als „Fall unwesentlicher Bedeutung“ zu erlangen, einen erheblichen Schritt nähergekommen. Der Beirat der unteren Naturschutzbehörde stimmte im Kreishaus der Befreiung von den Verboten des Landschaftsplanes „Lüdenscheid“ für die Sprengung und den Neubau der Brücke einstimmig zu.

Lüdenscheid – Dieses grüne Licht – das Einvernehmen mit auch diesem Beteiligten – braucht es zwingend, um beim Fernstraßenbundesamt in Leipzig das gewünschte Baurechtsverfahren genehmigt zu bekommen.



Einstimmig! Bis es soweit war, wurde am Montag lange gestritten. Einstimmig fiel die Entscheidung am Ende auch nur deshalb aus, weil sich die beiden Vertreter des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) am Ende komplett von der Abstimmung zurückzogen – nicht einmal zu einer formellen Enthaltung wollten sie sich durchringen. Klaus Brunsmeier hatte dafür plädiert, die Befreiung in Aussicht zu stellen und erst einmal eine Arbeitsgruppe mit der Aufgabe zu betrauen, für die begleitenden Brückenbaumaßnahmen Vorschläge zu erarbeiten.



„Es handelt sich um das wichtigste und größte Vorhaben der Region, dass ‘ein Fall unwesentlicher Bedeutung’ sein soll. Ich halte es für einen Fehler, hier so eine dreiseitige Tischvorlage mal eben durchzuwinken“, stellte der Halveraner fest und erneuerte noch einmal das Versprechen, dass der BUND nicht dagegen klagen werde. Aber er machte auch klar, was er vom Vorgehen der Autobahn GmbH hält. „Eigentlich wäre so ein Verfahren undenkbar, wenn nicht die Menschen in der Region so sehr betroffen wären.“ Brunsmeier kündigte an, dass der BUND ein ähnliches Vorgehen bei anderen Brückenbau-Projekten nicht akzeptieren werde.



Wie wichtig der Termin für die bei der Baurechtserlangung mächtig unter Druck geratene Autobahn GmbH war, zeigte sich auch daran, dass sie gleich zu fünft an der Sitzung teilnahm. Drei Vertreter referierten ausführlichst zu all dem, was bereits für Fauna und Flora rund um die Brücke getan worden und was zudem noch an Maßnahmen geplant ist. Kollektives Werben um Zustimmung.



Der Beirat hörte das gerne. Aber Brunsmeier blieb unerbittlich. „Jeder Hausbauer muss heute vorweisen, wie er zum Beispiel mit erneuerbaren Energien plant“, stellte Brunsmeier fest, „es geht beim Neubau der Brücke doch nicht mehr um das Ob, sondern um das Wie.“



Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper bat gleichwohl inständig um die Zustimmung zur Befreiung – die Arbeitsgruppe könne und solle (und wird) es trotzdem geben. Auch die Autobahn GmbH sagte zu, dass man die Anregungen dieser Arbeitsgruppe aufnehmen will. So stimmten am Ende alle für die Befreiung – alle bis auf die beiden BUND-Vertreter. Die Autobahn-Delegation nahm die frohe Kunde, die man lieber heute als morgen für den weiteren Fortgang auch schriftlich hätte, zufrieden und wohl auch ein wenig erleichtert mit nach Hause.