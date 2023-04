A45-Brückenakte: Ministerium baut neue Barrieren auf

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Eine Brücke und ihre Brückenbuch: Das Bundesministerium lässt im Fall der Talbrücke Rahmede selbst den Bundestagsabgeordneten Florian Müller nicht gerne ins Brückenbuch schauen. © Cornelius Popovici

„Aktive Informationszurückhaltung“ nennt der Bundestagsabgeordnete Florian Müller inzwischen das Vorgehen des BMDV. Müller versucht seit September, Einblick in die Akte zum Neubau der Talbrücke Rahmede zu erhalten.

Lüdenscheid – Übers Informationsfreiheitsgesetz (IFG) versucht Florian Müller seit Ende September, Einsicht in die beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr und der Autobahn GmbH vorliegende gesamte Akte zum Neubau der Talbrücke Rahmede zu erhalten. Nun liegt dem CDU-Bundestagsabgeordneten die nächste Zwischennachricht vom BMDV vor. Es ist die inzwischen dritte, und sie verrät eine Menge darüber, wie auch ein Gesetz, das Einsichtsmöglichkeiten in Akten verschaffen soll, so ausgelegt werden kann, dass diese Einsicht eben nicht so einfach möglich ist.



„Aktive Informationszurückhaltung“ nennt Müller inzwischen das Vorgehen des BMDV. Im Falle von Müllers Anfrage zählt das BMDV nun auf mehreren Seiten auf, wie viele Akten (in Ordnerform, aber auch elektronisch) die Gesamtakte bei BMDV und Autobahn GmbH umfasst, und schlussfolgert, dass die Vorbereitung aller Akten für eine Einsicht mindestens bis zum Jahresende dauern würde. „Sämtliche der aufgezählten Unterlagen müssen (…) auf Ablehnungsgründe durchgesehen werden“, heißt es im Schreiben des BMDV, der als kritische Punkte Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, Urheberrechte und auch personenbezogene Daten Dritter ins Feld führt. Das Argument: Das würde nicht nur Zeit kosten, sondern auch bis zu 500 Euro. Der Vorschlag des BMDV: Müller möge seine Anfrage auf einen Teilbereich beschränken. Dann könnte es schneller gehen, er zudem das Geld sparen. Bis zum 5. Mai hat das BMDV eine Frist für eine Antwort gesetzt.



Tatsächlich müsste die Autobahn GmbH Teile der Unterlagen gar nicht mehr prüfen. Das Brückenbuch zum Beispiel ist dem Lüdenscheider Axel Turck im Dezember bereits zur Einsicht nach IFG vorgelegt worden. Dazu gibt es kein Wort im Anschreiben. „Ich habe die Anfrage Ende September zum Glück so umfassend gestellt“, sagt Müller, „die damals interessanten Informationen haben zum Teil eine andere Relevanz. Bemerkenswert ist bei der Liste, was bei Autobahn GmbH und BMDV vorgehalten wird, auch bei alten Unterlagen von Straßen.NRW“. Mit einem Schmunzeln fügt er hinzu: „Von Ordnern zum Neubau sind acht Ordner zu Umweltfragen und fünf zur Planung. Das sagt viel.“



A45-Brückenakte: Ministerium baut neue Barrieren auf

Müller will kein weiteres Öl ins Feuer gießen. Er will sich nun bei der Einsicht mit dem Fokus auf Themen stürzen, die nicht in der Vergangenheit liegen, will sich Akten zur Task-Force und den Projektgruppen zeigen lassen. Ein bitterer Beigeschmack bleibt gleichwohl: „Ich will dem Ministerium nichts unterstellen. Aber diese fehlende Transparenz sorgt dafür, dass man sich fragt, warum das so ist“, sagt Müller. „Der Verkehrsminister hat den Neubau der Talbrücke zur Chefsache erklärt. Ich würde mich freuen, wenn sein Ministerium in diesem Zuge auch einen Beitrag zur Transparenz leisten würde.“