A45-Brücke: Verwirrung um Sprengtermin nach dpa-Bericht

Von: Jan Schmitz, Thomas Machatzke

Seit Dienstag laufen die Rodungsarbeiten unterhalb der Talbrücke Rahmede. Der Sprengtermin ist weiter unklar. © Cornelius Popovici

Während weiterhin Unklarheit darüber herrscht, wann die Talbrücke Rahmede denn nun gesprengt wird, sorgte die Deutsche Presseagentur für Verwirrung: Sie nannte bundesweit den 18. Dezember als vorgesehenen Termin.

Lüdenscheid - Einen Tag nach der Bekanntgabe der Vergabe des Sprengabbruchs der maroden Talbrücke Rahmede herrschte weiterhin Unklarheit, wann die Brücke denn nun gesprengt wird. Auftraggeber und Auftragnehmer verwiesen gegenseitig aufeinander. Auch das Bundesverkehrsministerium wich aus.

Zuvor hatte die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Dienstag ohne Quellennennung bundeweit verbreitet, dass für die Sprengung der Autobahnbrücke in Lüdenscheid der 18. Dezember vorgesehen ist. Das ließ sich am Mittwoch jedoch nicht bestätigen. Die dpa reagierte bis zum Abend nicht auf Anfrage.

Sprengung wohl logistisch nicht mehr zu schaffen

Autobahn GmbH, Brückenbauer-Büro und Bundesverkehrsministerium gehen hinter vorgehaltener Hand davon aus, dass eine Sprengung in diesem Jahr logistisch nicht mehr zu schaffen ist. Offiziell verweist die Autobahn GmbH auf den Auftragnehmer, in diesem Fall also die Unternehmen Heitkamp und Liesegang.

Keine konkreten Aussagen von der Heitkamp-Gruppe

Doch auch die Heitkamp-Unternehmensgruppe, die am Dienstag bei der Vergabe des Sprengabbruchs der Rahmedetalbrücke den Zuschlag erhalten hatte, wollte am Mittwoch gegenüber unserer Zeitung noch keine klaren Aussagen zu einem möglichen Termin für die Sprengung machen.

Hierzu verwiesen die Verantwortlichen des Unternehmens aus Herne an den Auftraggeber, die Autobahn GmbH. Zuvor hatte auch Liesegang keine konkreten Aussagen machen wollen.



Unternehmen werde über Zeitplan und Etappen informieren

Aus der Heitkamp-Zentrale in Herne verlautete am Mittwoch, dass man nun direkt an die Arbeitsvorbereitungen gehe. Sobald detaillierte Informationen über einen Zeitplan und Etappen bis zum Sprengtermin vorliegen, werde das Unternehmen hierüber informieren.

Auf jeden Fall hat der Zuschlag bei der Vergabe die Verantwortlichen im Ruhrpott sehr gefreut. Und somit gehe man nun die Planungen und Arbeiten mit Hochdruck an.



Aus dem Bundesverkehrsministerium hieß es auf die Frage, ob für die Sprengung wie von dpa berichet, der 18. Dezember vorgesehen ist, lediglich: „Der konkrete Zeitplan für den Sprengabbruch wird Gegenstand der anstehenden Auftragsgespräche zwischen der Autobahn GmbH des Bundes und dem Auftragnehmer sein.“

Nicht viel spricht demnach dafür, dass es mit einer Sprengung in diesem Jahr noch etwas wird.

90 Anträge auf Lärmschutzfenster

Eine andere Stellschraube zur Entlastung der Lüdenscheider dreht sich aber weiter. Immer mehr Lüdenscheider an den A45-Umleitungsstrecken machen inzwischen von der Möglichkeit Gebrauch, sich Lärmschutzfenster einbauen zu lassen:

Hatten bis Ende Juli noch 22 Anträge bei der Autobahn GmbH vorgelegen, von denen 13 positiv beschieden worden waren, so ist die Zahl der Anträge inzwischen auf 90 gestiegen. Von diesen 90 Anträgen auf Lärmschutz sind 72 positiv beschieden worden, teilte die Autobahn GmBH auf Anfrage mit.

Zur Erinnerung: Am 22. Juni ist die Änderung des Bundesfernstraßengesetzes, die den Eigentümern von Gebäuden entlang der Umleitungsstrecken der A45-Sperrung die Erstattung der notwendigen Kosten für den Einbau von Lärmschutzfenstern und Lüftern ermöglicht, in Kraft getreten.

Eine Änderung, die Bundesrat und Bundestag beschäftigt hat, weil der Lärmschutz nach der Sperrung der Talbrücke Rahmede Lüdenscheid beschäftigt.



„Lex Lüdenscheid“

Das neue Gesetz ist eine Reaktion auf die Probleme in der Bergstadt, die Probleme an Lennestraße, Altenaer Straße und anderen Teilstücken – eine „Lex Lüdenscheid“.

Das Prozedere sieht laut Faltblatt vor, dass der Eigentümer nach dem Antrag selbst die Arbeiten in Auftrag gibt, den Handwerker bezahlt und danach die Rechnung zur Erstattung bei der Autobahn GmbH einreicht.



Anlieger von sieben Straßen haben mit Antrag Aussicht auf Erfolg

Laut des Flyers des Brückenbauer-Büros sind Anwohner von sieben Straßen aufgeführt worden, die mit einem Antrag Erfolgsaussichten haben: Lennestraße, Werdohler Landstraße, Brunscheider Straße, Altenaer Straße, Heedfelder Landstraße, Im Grund und der Autobahnzubringer Lüdenscheid- Nord.

Autobahn GmbH: Kein gezielter Grunderwerb Die Autobahn GmbH strebt für die Lagerung von Baumaterial keinen gezielten Grunderwerb an. Das teilte die Autobahn GmbH auf Anfrage mit. Zuletzt hatte es die Diskussion gegeben, ob das zum Verkauf stehende Hotel-Restaurant „Zum Markgrafen“ erworben werden könnte, um auf diesem Areal zum Beispiel Baumittel lagern zu können. „Wo das Baumaterial gelagert wird, ist Sache des Auftragnehmers“, stellte die Autobahn GmbH auf Anfrage fest.

Manche dieser Straßen sind allerdings laut Flyer nur in Teilen betroffen. Bei den 18 abgelehnten Anträgen handelt es sich demnach um Objekte, die nicht im entsprechend vorab definierten Radius zum lärmenden Umleitungsverkehr liegen.