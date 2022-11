A45-Bonus für Pendler: So soll die Region die A45-Sperrung überstehen

Von: Jan Schmitz

Teilen

Die jahrelange A45-Sperrung gefährdet die Zukunft der Menschen und Unternehmen in Südwestfalen. Sie schlagen jetzt zurück - mit einem Hilfeschrei und Ideen.

Lüdenscheid – Mit einer beispiellosen Aktion schließen sich wichtige Vertreter aus Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung aus ganz Südwestfalen zusammen, um gegen die Folgen der A45-Sperrung anzukämpfen. Dabei hadern sie nicht nur, sondern schlagen konkrete Lösungen vor, wie der Standort Südwestfalen gestärkt aus der Brücken-Katastrophe hervorgehen kann. Von der Politik in Düsseldorf und Berlin erwartet die unverschuldet in eine bedrohliche Lage gebrachte Region nicht weniger als die bedingungslose Unterstützung, auch mit Geld. Das einzige, was noch fehlt, ist ein Preisschild.

Autobahn A45 Länge 257 km Bundesländer NRW, Hessen, Bayern

„Südwestfalen startet durch“ ist das Standortsicherungskonzept überschrieben, das ein breites Akteurs-Netzwerk aus mehr als 100 Vertretern aus Unternehmen, Hochschulen und Berufskollegs, Kreisen und Kommunen, Wirtschaftsförderungen, Kammern, Gewerkschaften, Verbänden, Verkehrsträgern und Energieversorgern in den vergangenen Monaten erarbeitet hat. Geboren wurde das Netzwerk bei der „1. Südwestfälische Standortkonferenz“ am 31. März. Die Veranstaltung, die im Kulturhaus Lüdenscheid stattfand, führte den Teilnehmern noch einmal vor Augen, dass sie sich am besten selbst helfen.

Im Nachgang wurden drei Arbeitsgruppen entwickelt, die ihre Ergebnisse am Donnerstag nun auf Einladung und unter Federführung der Südwestfalen Agentur bei einem parlamentarischen Abend im Romantik-Hotel Neuhaus in Iserlohn Bundes- und Landtagsabgeordneten und der Öffentlichkeit präsentierten. Das Ziel aller Maßnahmen ist die Standortsicherung während der A45-Sperrung – damit noch etwas übrig ist von der drittgrößten Wirtschaftsregion Deutschland, wenn die Talbrücke in ein paar Jahren wieder stehen sollte.

„Die Vollsperrung der A 45-Talbrücke Rahmede bei Lüdenscheid hat die Lebensader der Region Südwestfalen durchtrennt. Für Lüdenscheid und große Teile Südwestfalens ist die Lage dramatisch. Die Region ist sich einig: Brückensprengung und Neubau müssen höchste Priorität genießen und möglichst schnell erfolgen. Gleichzeitig müssen innovative Zukunftsperspektiven für die Transformation Südwestfalens entwickelt werden – für eine Region, die unverschuldet in die Krise geraten ist“, heißt es in einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung der Südwestfalen Agentur.

Luftbild von der Talbrücke Rahmede. © Carsten Engel

„Jeder Tag Vollsperrung verursacht einen volkswirtschaftlichen Schaden in Höhe von einer Million Euro in der Region. Angesichts der dramatischen Situation müssen wir Südwestfalen konsequent und nachhaltig stärken.“, sagte Landrat Marco Voge am Abend. Mit einer Stimme fordere die gesamte Region daher „jetzt die Unterstützung von Bund und Land“.



Ingo Degenhardt (DGB Südwestfalen) für den Bereich Bildung, Thomas Frye (IHK Arnsberg) für das Thema Mobilität und Marie Ting (Südwestfalen Agentur) für das Thema Fachkräfte stellten die 20 entwickelten Projekte und Ideen vor. Unter anderem mit Hilfe einer Prämie von 300 Euro für jeden vermiedenen Lkw-Laderaum sollen mehr Transporte auf die Schiene verlagert werden. Zudem könnte eine Sonderförderzone Großraum- und Schwertransporte in Südwestfalen eingerichtet werden. Im Bereich Bildung hat die Sicherung und Weiterentwicklung des Hochschulstandortes Lüdenscheid höchste Priorität. Zudem werden ein Großforschungsinstitut im Bereich Sozio-Informatik und die Entwicklung Südwestfalens zum Wasserstoffstandort einschließlich der Ansiedlung eines Großforschungsinstituts „Wasserstoff“ vorgeschlagen.



Beim parlamentarischen Abend wurde das Standortsicherungskonzept vorgestellt. Damit sollen die Folgen der A45-Sperrung abgefedert werden. © Michael Bahr

Um Fachkräfte zu halten und zu gewinnen, sollen neue Kreativ-Orte zum Wohnen („auf Zeit“) und Arbeiten entstehen. Das Programm „Heimvorteil Südwestfalen“ spricht potenzielle Rückkehrer in die Region an und der „Job-Joker A45“ bündelt Mobilitätsangebote mit einem A45-Bonus. Auch ein „Gap Year Südwestfalen“ findet sich unter den Vorschlägen.



Landrat Marco Voge schrieb den anwesenden Abgeordneten die politischen Forderungen ins Stammbuch und forderte sie, die Forderungen einer Transformation zur digitalen Lernlandschaft, den Ausbau der Schieneninfrastruktur, den priorisierten Ausbau der Radwegeinfrastruktur und die Ausweisung neuer Industrie- und Gewerbeflächen in ihre Fraktionen zu tragen und sich für die Region einzusetzen. Ein Scheitern ist keine Option.