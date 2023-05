A45-Bedarfsumleitung: Entspannung an dieser Stelle in Lüdenscheid in Sicht

Von: Stefan Herholz

Es geht „nur“ um die Installation von E-Ladesäulen – doch die Folgen für den Verkehr sind verheerend. © Cedric Nougrigat

Lüdenscheid - Auf der Bedarfsumleitung der gesperrten A45 in Lüdenscheid ist zumindest ein bisschen Entspannung in Sicht. Die Arbeiten in Höhe der Aral-Tankstelle an der Werdohler Landstraße (L691) sind abgeschlossen. Dort war im Kreuzungsbereich seit Montag eine Fahrspur gesperrt.

Die Baustellensicherung und –schilder werden zeitnah abgebaut und die gesperrten Fahrspuren auf der Werdohler Landstraße und Lennestraße wieder für den Verkehr freigegeben.

Das habe das zuständige Tiefbauunternehmen der Stadt Lüdenscheid wenige Minuten zuvor telefonisch mitgeteilt. Voraussichtlich gegen 15.15 Uhr – und damit noch vor dem Einsetzen des Feierabendverkehrs – soll der Verkehr an der Worth-Kreuzung wieder wie gewohnt fließen können.

Seit Montag war dort eine Fahrspur gesperrt, weil auf dem Gelände der Aral-Tankstelle Bauarbeiten für die Errichtung von E-Ladesäulen laufen.